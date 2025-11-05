Khách mua vé số rồi tặng lại người bán: Bất ngờ trúng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỉ và 30 tờ giải an ủi trị giá 1,5 tỉ đồng đài Kiên Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11.

Hàng loạt vé trúng giải đặc biệt, khuyến khích, an ủi đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 vừa được đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng. Trong đó, có một tờ an ủi do người bán vé số trúng từ tờ vé khách mua rồi tặng lại ẢNH: NVCC

Cụ thể, giải độc đắc của xổ số Kiên Giang ngày 2 tháng 11 thuộc về dãy số 145989. Bên cạnh giải đặc biệt, trong các tờ vé trúng giải an ủi được đại lý đổi thưởng, có tờ vé số có dãy may may mắn 945989 khiến đại lý ấn tượng khi người trúng là một người bán vé số.

"Người này tới đại lý tôi đổi thưởng sớm nhất. Đó là bạn hàng của tôi. Người này bán vé số, được khách mua rồi tặng lại 1 tờ, bất ngờ trúng xổ số. Người bán là nữ, may mắn được nhận lộc", đại lý vé số tiết lộ.

Hàng loạt tờ vé số trúng giải được đại lý Chấn Nam đổi thưởng được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng người bán vé số may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân được trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Quốc Nghi ở TP.HCM cũng vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc và hàng loạt vé trúng an ủi cho khách trúng đài TP.HCM theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11. Trong đó, dãy số độc đắc đài này là 842823.