Độc lạ dãy số 34567 trúng giải 'khủng' xổ số miền Nam: Đại lý nói hiếm gặp

Đại lý vé số Huy Hùng ở xã Củ Chi, TP.HCM xác nhận vừa bán trúng và đổi thưởng 14 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 mới đây. Theo đó, 14 tờ có 5 số cuối là 34567 thuộc đài Vũng Tàu trúng 420 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 157236.



"Chủ nhân những tờ vé số may mắn đó đã nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi không có hỏi khách lựa chọn dãy số đẹp hay ngẫu nhiên, chỉ biết người này thường xuyên mua vé số ở đại lý. Trước giờ ít người trúng dãy số đẹp với số tiền lớn như vậy, chỉ trúng giải nhỏ. Những tờ có dãy số đẹp đại lý thường để lại cầu may nhưng tôi vẫn bán bình thường cho khách. Tôi kinh doanh vé số 5 năm nay, lâu lâu mới đổi vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Huy Hùng cho biết.

14 tờ có dãy số 34567 trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú vì dãy số trúng hiếm gặp. Cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ có may mắn trúng số.

Gần đây, đại lý vé số 79 ở Cần Thơ vừa xác nhận đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 700 triệu (chưa trừ thuế) cho khách trúng xổ số ngày 4 tháng 11. Những tờ vé may mắn này có dãy số 380288, đài Bạc Liêu, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những người sở hữu tờ vé có dãy số 980288.