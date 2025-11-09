Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11: Khách TP.HCM trúng 14 tờ trị giá 700 triệu

Phía đại lý vé số Phát Tài ở phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết bán trúng cho khách có 14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 614282 thuộc đài Tiền Giang trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 114282.



"Đại lý bán hết những tờ có dãy số đó, tôi thông báo trên Facebook để những người mua dãy số đó biết và đến đổi thưởng. 14 tờ của nhiều khách khác nhau, đến 18 giờ đại lý đã đổi 6 tờ trúng 300 triệu cho khách ở TP.HCM, người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì khách khá vội nên tôi giao tiền cho họ, không hỏi nhiều", đại lý vé số Phát Tài chia sẻ.

14 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi được đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn và mong chờ những người trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay lộ diện.

Đại lý vé số Phát Tài vừa đổi thưởng 6 tờ trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11 ẢNH: NVCC

Gần đây, chị Minh Hồng, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt có tiếng ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 765683 mở thưởng xổ số Trà Vinh. Người trúng gọi cho đại lý tới tận nhà để đổi thưởng, chỉ nhận 2 tỉ tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.