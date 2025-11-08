Cây vé 'ôm trọn' 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 về... Vĩnh Long

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng cây vé số 140 tờ trị giá 34,3 tỉ đồng, nhận được sự chú ý của dân mạng.

Trong 140 tờ, có 14 tờ trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng giải an ủi với mỗi tờ 50 triệu đồng. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc của đài Bình Phước, có dãy số may mắn 476053.

140 tờ trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam đài Bình Phước vừa xuất hiện. Trong đó, có 14 tờ trúng giải độc đắc 28 tỉ và 126 tờ trúng giải an ủi với mỗi tờ 50 triệu đồng được đại lý vé số Thanh Vân ở Vĩnh Long phân phối cho bạn hàng bán. Hiện đại lý đang chờ khách liên hệ đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Cây vé được tôi phân phối cho các bạn hàng bán trúng. Khu vực bán chủ yếu ở xã Trà Cú. Hiện chúng tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ. Trước đó, đại lý này cũng đã nhiều lần bán và đổi thưởng các giải lớn cho khách.

Hình ảnh nguyên cây vé số trúng giải "khủng" xổ số miền Nam chiều nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người dành lời chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng bản thân có may mắn trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm: TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 862490; Long An với dãy số trúng độc đắc là 336387; Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 656340.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 tới quý độc giả.