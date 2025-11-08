Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tờ vé tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam, đại lý liền đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
08/11/2025 05:00 GMT+7

Một tờ vé số có dãy tứ quý 8888 trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 đài Cần Thơ khiến nhiều người thích thú.

Đại lý vé số Diệu Huyền ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, dãy số đầy đủ của 5 tờ đó là 558888 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 457079.

"Khách mua từ người bán dạo rồi đến đại lý đổi thưởng, tôi không kịp hỏi khách cố tình lựa chọn vé có dãy số đẹp hay mua ngẫu nhiên. Tôi xác minh rồi tiến hành đổi thưởng cho khách. Trước giờ tôi ít khi đổi thưởng cho khách có dãy số đẹp trúng số lớn. Khách trúng số là đẹp là mừng rồi tuy nhiên nếu dãy số trúng thưởng là dãy số đẹp cũng là điều thú vị", đại lý vé số Diệu Huyền cho hay.

Tờ vé tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam, đại lý liền đổi thưởng- Ảnh 1.

Tờ có dãy số 558888 trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé trúng số may mắn được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ có được may mắn trúng số như vậy.

Mới đây, đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng xác nhận đổi thưởng 2 vé trúng độc đắc đài Sóc Trăng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số ngày 5 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số trúng độc đắc 539631. Đại lý đổi thưởng tiết lộ chủ nhân hai tờ vé này là một người, tuổi trung niên. Vị khách may mắn đã tới tận đại lý để đổi thưởng, nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ. Nhiều người nhanh chóng phát hiện trước đó, dãy số 539631 cũng mang lại may mắn trúng số độc đắc cho nhiều người ở Tây Ninh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11.

Tin liên quan

Độc lạ dãy số 34567 trúng giải 'khủng' xổ số miền Nam: Đại lý nói hiếm gặp

Độc lạ dãy số 34567 trúng giải 'khủng' xổ số miền Nam: Đại lý nói hiếm gặp

Mới đây, 14 tờ vé số 5 số cuối là dãy 34567 bất ngờ trúng xổ số miền Nam đài Vũng Tàu. Người bán trúng nói đây là điều hiếm gặp.

Hy hữu: Một dãy số độc đắc 539631 trúng... hai đài xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11: Cọc vé trúng hơn 28 tỉ xuất hiện ở Vĩnh Long

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 xổ số ngày 5 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay kết quả xsmn hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận