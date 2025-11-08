Tờ vé tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam, đại lý liền đổi thưởng

Đại lý vé số Diệu Huyền ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, dãy số đầy đủ của 5 tờ đó là 558888 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 457079.

"Khách mua từ người bán dạo rồi đến đại lý đổi thưởng, tôi không kịp hỏi khách cố tình lựa chọn vé có dãy số đẹp hay mua ngẫu nhiên. Tôi xác minh rồi tiến hành đổi thưởng cho khách. Trước giờ tôi ít khi đổi thưởng cho khách có dãy số đẹp trúng số lớn. Khách trúng số là đẹp là mừng rồi tuy nhiên nếu dãy số trúng thưởng là dãy số đẹp cũng là điều thú vị", đại lý vé số Diệu Huyền cho hay.

Tờ có dãy số 558888 trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé trúng số may mắn được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ có được may mắn trúng số như vậy.

Mới đây, đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng xác nhận đổi thưởng 2 vé trúng độc đắc đài Sóc Trăng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số ngày 5 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số trúng độc đắc 539631. Đại lý đổi thưởng tiết lộ chủ nhân hai tờ vé này là một người, tuổi trung niên. Vị khách may mắn đã tới tận đại lý để đổi thưởng, nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ. Nhiều người nhanh chóng phát hiện trước đó, dãy số 539631 cũng mang lại may mắn trúng số độc đắc cho nhiều người ở Tây Ninh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11.