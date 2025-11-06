Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11: Cọc vé trúng hơn 28 tỉ xuất hiện ở Vĩnh Long

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, anh Phú Vinh (39 tuổi) là chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc 28 tỉ và 14 tờ trúng giải an ủi trị giá 700 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 386608 trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 6 tháng 11. Còn 14 tờ vé trúng giải an ủi có dãy số 186608.

Cọc vé 28 tỉ trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11 chiều ghé thăm bà con Vĩnh Long. Hiện đại lý đang chờ khách may mắn liên hệ đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Cọc vé trúng giải đặc biệt được đại lý của tôi giao cho bạn hàng bán trúng, hiện đang chờ khách đổi thưởng. Còn cọc vé trúng giải an ủi 14 tờ được một khách mua và đại lý của chúng tôi vừa đổi thưởng cho khách", anh Phú Vinh tiết lộ.

Phú Vinh là đại lý vé số nổi tiếng ở Vĩnh Long, thường xuyên bán trúng và đổi thưởng độc đắc cho khách. Hình ảnh những cọc vé trúng lớn xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ trúng độc đắc, cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Trong đó, dãy số trúng độc đắc của đài Tây Ninh là 790768 và đài An Giang là 359194. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11 tới quý độc giả.