Đời sống Cộng đồng

Cọc vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11: Đại lý chờ đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
07/11/2025 18:32 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11, một đại lý vé số ở TP.HCM xác nhận đã bán 140 tờ trúng giải nhất và đang chờ khách đến đổi thưởng.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận đã bán 140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 93132 thuộc đài Bình Dương trúng giải nhất trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 283071.

"Tôi giao cho bạn hàng bán hết những tờ có dãy số trúng giải nhất và hiện đang chờ khách đến đổi thưởng. Đến 18 giờ, một khách mang 6 tờ trúng giải nhất đến đổi, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Người này mua 6 tờ ủng hộ người bán dạo khuyết tật, mừng rỡ khi trúng xổ số miền Nam hôm nay", đại lý Thành Đạt cho hay.

Cọcvé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11: Đại lý chờ đổi thưởng - Ảnh 1.

Cọc vé trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh cọc vé số trúng giải được đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số. Xổ số ngày 7 tháng 11 còn có thêm đài Vĩnh Long với dãy số 791214 và đài Trà Vinh với dãy số 765683 trúng độc đắc.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, anh Phú Vinh (39 tuổi) là chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc 28 tỉ và 14 tờ trúng giải an ủi trị giá 700 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 386608 trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 6 tháng 11. Còn 14 tờ vé trúng giải an ủi có dãy số 186608.

xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11 xổ số ngày 7 tháng 11 xổ số Bình Dương ngày 7 tháng 11 xổ số Trà Vinh ngày 7 tháng 11 xsmn 7.11.2025
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

