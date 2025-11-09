TP.HCM: Vừa có người trúng 18 tỉ xổ số miền Nam, đại lý đến tận nhà đổi thưởng

Chị Minh Hồng, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt có tiếng ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 765683 mở thưởng xổ số Trà Vinh. Người trúng đã gọi cho đại lý tới tận nhà để đổi thưởng, chỉ nhận 2 tỉ tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

Những tờ vé trúng "khủng" xổ số miền Nam mới đây xuất hiện. Đặc biệt, 9 tờ trúng độc đắc 18 tỉ thuộc sở hữu của một người đàn ông ở TP.HCM ẢNH: NVCC

"Người trúng số là nam, sinh năm 1985. Nhà người này khá giả. Khách kể mua vé số từ một người phụ nữ bán dạo. Khi người bán mời mua, anh này chọn dãy số mà người bán còn nhiều vé nhất, bất ngờ trúng độc đắc hết cả 9 tờ", chị Minh Hồng kể.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc trên được dân mạng chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía" để bản thân được trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long cũng xác nhận đổi thưởng 23 tờ vé số trúng ai ủi đài Bình Thuận, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11. Tổng giá trị giải thưởng là 1 tỉ 150 triệu đồng.

Đại lý vé số Diệu Huyền ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, dãy số đầy đủ của 5 tờ đó là 558888 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 457079.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam tới quý độc giả.