Đời sống Cộng đồng

Nhiều người miền Tây trúng độc đắc 40 tỉ xổ số miền Nam, lần lượt đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
12/11/2025 05:00 GMT+7

Sau kỳ quay xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, các đại lý ở miền Tây liên tục tiếp nhiều khách đến đổi thưởng, tổng cộng 20 tờ trúng độc đắc trị giá 40 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 643667 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 7 tờ vé số này là của 3 người khác nhau. 1 người trúng 1 vé, 1 người trúng 4 vé, người còn lại trúng 2 vé. Người trúng 1 vé và 4 vé quen biết nhau, mua vé số khi đi đám giỗ. Người trúng 2 vé mua khi đang ngồi uống cà phê, người bán dạo mời mua ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc", anh Phước Danh nói.

Trúng 40 tỉ xổ số miền Nam: 7 người 'chia nhau' nhận tiền - Ảnh 1.

Anh Phước Danh đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11

ẢNH: NVCC

Khách mừng rỡ đến đại lý đổi thưởng, người trúng 1 vé nhận 800 triệu tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Người trúng 4 vé nhận 200 triệu tiền mặt, số còn lại chuyển khoản còn người trúng 2 vé nhận chuyển khoản.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc cho khách. 13 tờ có dãy số 837009 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trúng 40 tỉ xổ số miền Nam: 7 người 'chia nhau' nhận tiền - Ảnh 2.

Đại lý vé số Duy đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11

ẢNH: NVCC

"Trong số 13 tờ trúng độc đắc, 1 người trúng 2 tờ, 2 người trúng 4 tờ và 1 người trúng 3 tờ. Lúc đổi thưởng, tôi không hỏi nhiều nhưng họ đều mua của người bán dạo ở khu vực xã Càng Long. Có khách là dân buôn bán cũng có người là công chức nghỉ hưu, mừng rỡ khi trúng độc đắc", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

