Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cả xóm trúng độc đắc 26 tỉ: 13 tờ cùng dãy số 53 may mắn

Dương Lan - Cao An Biên
10/11/2025 05:00 GMT+7

Nhiều người ở cùng một xóm cùng mua 13 tờ vé số có 2 số cuối là 53 bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 trị giá 26 tỉ đồng.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11. Cụ thể những tờ vé số có dãy 476053 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của những tờ vé số đó là nhiều người ở cùng một xóm, họ nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Sau khi tôi đổi xong 12 tờ và chụp hình lại, có 1 người mang thêm 1 tờ nữa đến đổi thưởng. Người bán dạo đến xóm mời mua nên mọi người mua ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc. Hầu hết khách trúng đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Khi đại lý đến đổi thưởng thấy mọi người ăn uống tưng bừng vì bỗng dưng trúng số. Dân ở xóm đó chia sẻ thường chọn những tờ có 2 số cuối là 35 hoặc 53 để mua cầu may", đại lý vé số Duy cho hay.

Trúng độc đắc 26 tỉ xổ số miền Nam: Nhiều người một xóm cùng đổi thưởng - Ảnh 1.

Dù đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 nhưng anh Duy chỉ chụp lại 12 tờ

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận nhiều bình luận từ dân mạng. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Xổ số ngày 8 tháng 11 còn có thêm đài Long An với dãy số 862490 và đài Hậu Giang với dãy số 656340 trúng độc đắc.

Gần đây, chị Minh Hồng, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt có tiếng ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 765683 mở thưởng xổ số Trà Vinh. Người trúng đã gọi cho đại lý tới tận nhà để đổi thưởng, chỉ nhận 2 tỉ tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

Tin liên quan

Cọc vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11: Đại lý chờ đổi thưởng

Cọc vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11: Đại lý chờ đổi thưởng

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11, một đại lý vé số ở TP.HCM xác nhận đã bán 140 tờ trúng giải nhất và đang chờ khách đến đổi thưởng.

Tờ vé tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam, đại lý liền đổi thưởng

TP.HCM: Vừa có người trúng 18 tỉ xổ số miền Nam, đại lý đến tận nhà đổi thưởng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 xổ số ngày 8 tháng 11 kết quả xsmn xổ số miền Nam hôm nay trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận