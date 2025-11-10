Cả xóm trúng độc đắc 26 tỉ: 13 tờ cùng dãy số 53 may mắn

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11. Cụ thể những tờ vé số có dãy 476053 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của những tờ vé số đó là nhiều người ở cùng một xóm, họ nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Sau khi tôi đổi xong 12 tờ và chụp hình lại, có 1 người mang thêm 1 tờ nữa đến đổi thưởng. Người bán dạo đến xóm mời mua nên mọi người mua ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc. Hầu hết khách trúng đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Khi đại lý đến đổi thưởng thấy mọi người ăn uống tưng bừng vì bỗng dưng trúng số. Dân ở xóm đó chia sẻ thường chọn những tờ có 2 số cuối là 35 hoặc 53 để mua cầu may", đại lý vé số Duy cho hay.

Dù đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 nhưng anh Duy chỉ chụp lại 12 tờ ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận nhiều bình luận từ dân mạng. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Xổ số ngày 8 tháng 11 còn có thêm đài Long An với dãy số 862490 và đài Hậu Giang với dãy số 656340 trúng độc đắc.

Gần đây, chị Minh Hồng, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt có tiếng ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 765683 mở thưởng xổ số Trà Vinh. Người trúng đã gọi cho đại lý tới tận nhà để đổi thưởng, chỉ nhận 2 tỉ tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.