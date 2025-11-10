Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, nhiều người 'xin vía'

Cao An Biên - Dương Lan
10/11/2025 19:47 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, hàng loạt vé trúng lớn lộ diện. Dân mạng nhiệt tình 'xin vía', hy vọng được trúng độc đắc.

Đại lý vé số Minh Chánh ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng an ủi đài Đồng Tháp, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 chiều nay.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 443667, tổng trị giá 450 triệu đồng (chưa tính thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Đồng Tháp ngày 10 tháng 11 thuộc về dãy số 643667.

Hàng loạt vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, nhiều người... 'xin vía' - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 xuất hiện nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân 9 tờ vé trên là 1 khách, là khách quen của đại lý. Chúng tôi đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách chiều nay", phía đại lý chia sẻ thêm.

Trong khi đó, đại lý vé số Phát Tài ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đăng tải hình ảnh 3 tờ vé số trúng an ủi cùng loạt vé trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM ngày 10 tháng 11. Dãy số an ủi đài này là 937009, trong khi dãy độc đắc có dãy số 837009.

Một đại lý vé số khác ở TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng tờ vé số trúng giải an ủi xổ số Cà Mau ngày 10 tháng 11. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 166946, còn vé trúng an ủi trên có dãy số 266946.

Hàng loạt vé trúng giải cao xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 được dân mạng chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía" để có may mắn trúng số.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 tới quý độc giả.

Nhiều người ở cùng một xóm cùng mua 13 tờ vé số có 2 số cuối là 53 bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 trị giá 26 tỉ đồng.

