Cọc vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11: Khách nhận chuyển khoản

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận đã bán 140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 79069 thuộc đài Bến Tre trúng giải nhất trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 238329.



"Một người mua cọc vé số đó may mắn trúng xổ số miền Nam hôm nay. Đến 17 giờ 30, khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ngoài ra, tôi cũng bán 56 tờ trúng giải nhất đài Vũng Tàu với 5 số cuối là 48370 với số tiền là 1,68 tỉ đồng (chưa trừ thuế) sau khi có kết quả. 56 tờ này của nhiều người ở phường Bến Cát mua, tôi đang chờ họ đến đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 11 tháng 11 có đài Vũng Tàu với dãy số 627072 và đài Bạc Liêu với dãy số 330256 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

Đại lý vé số Thành Đạt bán trúng thêm 56 tờ giải nhất đài Vũng Tàu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11 ẢNH: NVCC

Mới đây, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ. Tuy nhiên, cây vé này không phải trúng 1 giải như thông thường mà tới tận 2 giải theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11.

Theo đó, cọc vé thuộc đài Đà Lạt, có dãy số cuối 786 trúng giải tám và giải bảy, tổng trị giá 42 triệu đồng. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc của đài này ngày 9 tháng 11 là 872426.