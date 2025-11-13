Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giải độc đắc xổ số miền Nam 'nổ' liên tục ở một tỉnh, nhiều người đổi đời

Cao An Biên - Dương Lan
13/11/2025 06:32 GMT+7

Một hệ thống đại lý vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) 2 ngày liên tục đổi độc đắc xổ số miền Nam cho nhiều khách. Sau một đêm, nhiều người đổi đời thành 'tỉ phú'.

Anh Phú Dũng, chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 đài Sóc Trăng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 610231 thuộc sở hữu của hai trường hợp khách ở địa phương, một trường hợp trúng 2 tờ độc đắc trị giá 4 tỉ, trường hợp còn lại trúng 1 tờ vé số độc đắc và 1 tờ an ủi.

Giải độc đắc xổ số miền Nam 'nổ' liên tục ở một tỉnh, nhiều người đổi đời - Ảnh 1.

2 ngày liền, giải độc đắc xổ số miền Nam về Tây Ninh (Long An cũ)

ẢNH: NVCC

"Hai trường hợp này đều là hai vợ chồng cùng trúng số, đến đại lý của tôi để hỗ trợ đổi thưởng. Trúng số độc đắc, tất nhiên ai cũng vui mừng vì đổi đời", anh Phú Dũng cho hay

Trước đó, đại lý vé số Ba Xuyên cũng thông báo đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 238329 thuộc xổ số Bến Tre. Vị khách trúng số liền mang tới đại lý đổi thưởng, nhận số tiền "khủng" qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt, theo tiết lộ từ đại lý.

"Vị khách trúng thưởng là nam, ngoài 30 tuổi. Người này mua vé số kiểu giăng lưới, nghĩa là mua nhiều tờ với nhiều dãy số khác nhau, bất ngờ trúng độc đắc số tiền lớn", đại lý chia sẻ thêm. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải lớn được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 643667 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng mới đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc cho khách. 13 tờ có dãy số 837009 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 26 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 xổ số ngày 12 tháng 11 trúng độc đắc
