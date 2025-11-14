Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số cào TP.HCM: Choáng với chồng vé 15.000 tờ trúng thưởng; 4 vé đặc biệt lộ diện

Cao An Biên - Dương Lan
14/11/2025 15:21 GMT+7

Từ ngày 25.10 xổ số cào TP.HCM nâng mức thưởng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng, tính đến hôm nay 14.11, đã có 4 vé trúng giải đặc biệt được xổ số kiến thiết TP.HCM trả thưởng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết từ ngày 25.10 khi nâng mức thưởng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng với loại hình xổ số cào biết kết quả ngay với hai trò chơi quen thuộc là "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ", tính đến nay 14.11 công ty đã trả thưởng 4 vé trúng giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỉ đồng.

'Choáng' với chồng vé… 15.000 tờ trúng xổ số cào TP.HCM; 4 vé đặc biệt lộ diện - Ảnh 1.

Chồng vé 15.000 tờ trúng các giải xổ số cào TP.HCM (trái) do một đại lý bán ra. Ảnh phải là một vé trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng xổ số cào

ẢNH: NVCC

Trong 4 vé trúng giải đặc biệt, có 3 vé mã 204. Với mã vé 205 vừa được phát hành ngày 8.11 mới đây, công ty cũng vừa đổi 1 vé giải đặc biệt. Đáng chú ý, một đại lý vé số cũng mang đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM một chồng vé 15.000 tờ trúng các giải của xổ số cào.

Những ngày qua, hình ảnh những tờ vé số trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người dành lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía" hy vọng bản thân sẽ được trúng số.

Không chỉ giải đặc biệt, nhiều khách ở TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam cũng hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh cào trúng các giải khác của xổ số cào TP.HCM.

Loại hình xổ số cào biết kết quả ngay được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM ra mắt hơn 6 năm nay, kể từ đầu năm 2019. Phía công ty cho biết sự thay đổi về cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của loại hình xổ số cào biết kết quả ngay mới đây nhằm đáp ứng thị hiếu của thị trường, không chỉ mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng hơn, trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi mà còn thể hiện vị thế tiên phong của công ty trong lĩnh vực xổ số cào biết kết quả ngay tại thị trường miền Nam.

'Choáng' với chồng vé… 15.000 tờ trúng xổ số cào TP.HCM; 4 vé đặc biệt lộ diện - Ảnh 2.
'Choáng' với chồng vé… 15.000 tờ trúng xổ số cào TP.HCM; 4 vé đặc biệt lộ diện - Ảnh 3.

Mẫu vé của mã 205 trò chơi "Ô số bí ẩn" vừa phát hành ngày 8.11 (ảnh trái), khác với mẫu vé mã 204 (ảnh phải)

ẢNH: C.A.B

Hai trò chơi "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ" đều có mệnh giá 10.000 đồng/vé với tỉ lệ trả thưởng là 55% trên giá trị của một seri vé phát hành. Địa bàn phát hành ở khu vực miền Nam trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày phát hành.

Tin liên quan

Vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng, xổ số cào TP.HCM có khách trúng

Vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng, xổ số cào TP.HCM có khách trúng

Từ 25.10, xổ số cào TP.HCM tăng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng. Những vị khách may mắn đầu tiên lộ diện.

Từ 25.10, xổ số cào TP.HCM tăng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số cào xổ số cào tp.hcm giải đặc biệt xổ số cào tp.hcm cách chơi xổ số cào giải độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận