Xổ số cào TP.HCM: Choáng với chồng vé 15.000 tờ trúng thưởng; 4 vé đặc biệt lộ diện

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết từ ngày 25.10 khi nâng mức thưởng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng với loại hình xổ số cào biết kết quả ngay với hai trò chơi quen thuộc là "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ", tính đến nay 14.11 công ty đã trả thưởng 4 vé trúng giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Chồng vé 15.000 tờ trúng các giải xổ số cào TP.HCM (trái) do một đại lý bán ra. Ảnh phải là một vé trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng xổ số cào ẢNH: NVCC

Trong 4 vé trúng giải đặc biệt, có 3 vé mã 204. Với mã vé 205 vừa được phát hành ngày 8.11 mới đây, công ty cũng vừa đổi 1 vé giải đặc biệt. Đáng chú ý, một đại lý vé số cũng mang đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM một chồng vé 15.000 tờ trúng các giải của xổ số cào.

Những ngày qua, hình ảnh những tờ vé số trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người dành lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía" hy vọng bản thân sẽ được trúng số.

Không chỉ giải đặc biệt, nhiều khách ở TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam cũng hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh cào trúng các giải khác của xổ số cào TP.HCM.

Loại hình xổ số cào biết kết quả ngay được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM ra mắt hơn 6 năm nay, kể từ đầu năm 2019. Phía công ty cho biết sự thay đổi về cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của loại hình xổ số cào biết kết quả ngay mới đây nhằm đáp ứng thị hiếu của thị trường, không chỉ mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng hơn, trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi mà còn thể hiện vị thế tiên phong của công ty trong lĩnh vực xổ số cào biết kết quả ngay tại thị trường miền Nam.

Mẫu vé của mã 205 trò chơi "Ô số bí ẩn" vừa phát hành ngày 8.11 (ảnh trái), khác với mẫu vé mã 204 (ảnh phải) ẢNH: C.A.B

Hai trò chơi "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ" đều có mệnh giá 10.000 đồng/vé với tỉ lệ trả thưởng là 55% trên giá trị của một seri vé phát hành. Địa bàn phát hành ở khu vực miền Nam trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày phát hành.