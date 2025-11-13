Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11: Khách Cà Mau nhận 700 triệu tiền trúng số

Đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa ở Cà Mau cho biết bán trúng cho khách 14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 619695 thuộc đài Bình Thuận trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 119695.



"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, cũng ở Cà Mau. Người này thường xuyên mua cặp lẻ gồm 14 tờ, 2 số cuối khách chọn thường là 95. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách ghé đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa nói.

14 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 13 tháng 11 còn có thêm đài Tây Ninh với dãy số 132673 và đài An Giang với dãy số 873614 trúng độc đắc. Nhiều người chia sẻ hình ảnh của những tờ trúng số, đồng thời mong chờ chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh cho hay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, đại lý thông báo đã bán cây vé 140 tờ trúng giải ba, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Cần Thơ ngày 12 tháng 11, có dãy cuối số may mắn là 29271. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 703947.