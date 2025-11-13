Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11: Khách Cà Mau nhận 700 triệu tiền trúng số

Dương Lan - Cao An Biên
13/11/2025 18:27 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11, một đại lý vé số ở Cà Mau cho biết bán và đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi.

Đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa ở Cà Mau cho biết bán trúng cho khách 14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 619695 thuộc đài Bình Thuận trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 119695.

"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, cũng ở Cà Mau. Người này thường xuyên mua cặp lẻ gồm 14 tờ, 2 số cuối khách chọn thường là 95. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách ghé đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa nói.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11: Khách Cà Mau nhận 700 triệu tiền trúng số - Ảnh 1.

14 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11

ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 13 tháng 11 còn có thêm đài Tây Ninh với dãy số 132673 và đài An Giang với dãy số 873614 trúng độc đắc. Nhiều người chia sẻ hình ảnh của những tờ trúng số, đồng thời mong chờ chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh cho hay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, đại lý thông báo đã bán cây vé 140 tờ trúng giải ba, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Cần Thơ ngày 12 tháng 11, có dãy cuối số may mắn là 29271. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 703947.

Tin liên quan

Giải độc đắc xổ số miền Nam 'nổ' liên tục ở một tỉnh, nhiều người đổi đời

Giải độc đắc xổ số miền Nam 'nổ' liên tục ở một tỉnh, nhiều người đổi đời

Một hệ thống đại lý vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) 2 ngày liên tục đổi độc đắc xổ số miền Nam cho nhiều khách. Sau một đêm, nhiều người đổi đời thành 'tỉ phú'.

Cây vé trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, hàng loạt người trúng

Xổ số miền Nam: Thông tin mới nhất về hoạt động tổ chức, lịch quay số mở thưởng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11 xổ số ngày 13 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay xổ số Bình Thuận ngày 13 tháng 11 xsmn hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận