Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Thông tin mới nhất về hoạt động tổ chức, lịch quay số mở thưởng

Đình Tuyển
Đình Tuyển
12/11/2025 10:30 GMT+7

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính, các công ty xổ số kiến thiết bao gồm xổ số miền Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến thời điểm chính thức hoạt động theo mô hình mới.

Ngày 11.11, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, bao gồm xổ số miền Nam.

Trước đó, ngày 16.6, Bộ Tài chính có công văn về các công việc triển khai đối với hoạt động kinh doanh xổ số khi đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động. Trong công văn này, Bộ Tài chính hướng dẫn các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục hoạt động theo mô hình tổ chức hiện nay cho đến hết ngày 31.12.2025, bao gồm cả việc duy trì lịch quay số mở thưởng hiện hành.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố.

Xổ số miền Nam tiếp tục duy trì hoạt động như hiện nay cho đến hết 31.12 - Ảnh 1.

Bộ Tài chính hướng dẫn các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục hoạt động theo mô hình tổ chức hiện nay

ẢNH: D.T.N

Trong thời gian đợi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và để đảm bảo các hoạt động kinh doanh xổ số được tiến hành liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách nhà nước, các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến thời điểm chính thức hoạt động theo mô hình mới theo thông báo của Bộ Tài chính.

"Bộ Tài chính sẽ thực hiện thông báo trước về thời điểm hoạt động theo mô hình mới để UBND các tỉnh, thành phố và các công ty xổ số kiến thiết chủ động trong hoạt động kinh doanh và sắp xếp tổ chức bộ máy", công văn nêu rõ.

Hiện tại cả nước có 64 doanh nghiệp kinh doanh xổ số, gồm 63 công ty xổ số kiến thiết thuộc 34 tỉnh thành và 1 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlot, thuộc Bộ Tài chính).

Riêng khu vực miền Nam có 21 công ty xổ số kiến thiết: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

xổ số miền Nam xổ số kiến thiết miền nam Bộ Tài chính hoạt động công ty xổ số mới nhất công ty xổ số kiến thiết
