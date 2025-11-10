Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam tiếp tục duy trì 21 công ty, chờ phê duyệt mô hình mới

Đình Tuyển
Đình Tuyển
10/11/2025 18:34 GMT+7

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số, không ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách nhà nước, các công ty xổ số kiến thiết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình hiện nay.

Vẫn duy trì 63 công ty xổ số kiến thiết, 1 công ty Vietlot

Ngày 10.11, theo thông tin từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam (xổ số miền Nam), Bộ Tài chính vừa có văn bản Số: 17385/BTC-ĐCTC về việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 367/TTr-BTC ngày 27.6.2025 và Tờ trình số 721/TTr-BTC ngày 13.10.2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên phạm vi toàn quốc.

Xổ số miền Nam duy trì hoạt động, chờ phê duyệt mô hình mới - Ảnh 1.

Người bán vé số chào bán gần Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

"Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số được tiến hành liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết duy trì hoạt động theo mô hình hiện nay cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm đi vào hoạt động theo mô hình mới theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ", công văn nêu.

Xổ số miền Nam duy trì hoạt động, chờ phê duyệt mô hình mới - Ảnh 2.

Hiện tại cả nước có 64 doanh nghiệp kinh doanh xổ số, gồm 63 công ty xổ số kiến thiết thuộc 34 tỉnh thành

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Hiện tại cả nước có 64 doanh nghiệp kinh doanh xổ số, gồm 63 công ty xổ số kiến thiết thuộc 34 tỉnh thành và 1 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlot, thuộc Bộ Tài chính).

Trước đó, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Bộ Tài chính cũng đã có công văn chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty đến hết ngày 31.12.2025.

Xổ số miền Nam vẫn là 'mỏ vàng', góp ngân sách gần 40.000 tỉ đồng

Mới đây ngày 10.10, Bộ Tài chính ban hành công văn số 15825/BTC-DCTC, gửi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam để lấy ý kiến về dự thảo phương án lịch quay số mở thưởng mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Bộ Tài chính cũng đưa ra một dự thảo lịch quay thưởng với điểm đáng chú ý nhất là số lượng công ty giảm đi nhưng tần suất quay thưởng của các công ty sẽ tăng lên đáng kể, theo nguyên tắc số lượng đơn vị hành chính được sáp nhập.

Xổ số miền Nam duy trì hoạt động, chờ phê duyệt mô hình mới - Ảnh 3.

Theo lịch mở thưởng dự kiến, sau sáp nhập các công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM sẽ có 4 lần quay thưởng/tuần, gấp đôi trước đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, các công ty xổ số kiến thiết đại diện cho khu vực sáp nhập từ 2 tỉnh/thành cũ sẽ quay thưởng 2 lần/tuần, như Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang. Các công ty xổ số kiến thiết đại diện cho khu vực sáp nhập từ 3 tỉnh/thành cũ sẽ quay thưởng 3 lần/tuần, gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Lâm Đồng. Riêng Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM có tần suất lớn nhất là 4 lần/tuần, gấp đôi trước đây.

Xổ số miền Nam duy trì hoạt động, chờ phê duyệt mô hình mới - Ảnh 4.

Thị trường xổ số miền Nam vẫn là "mỏ vàng" khi lượng vé tiêu thụ rất lớn, qua đó đóng góp nguồn ngân sách nhà nước rất lớn cho các địa phương

Như vậy, so với trước đây, tại miền Nam, 21 công ty xổ số kiến thiết sẽ luân phiên mở thưởng, mỗi công ty quay thưởng 1 lần/tuần (trừ TP.HCM 2 lần/tuần), thì theo lịch dự kiến, số lượng công ty đứng tên quay thưởng sẽ ít hơn nhưng tần suất hoạt động của mỗi công ty tăng lên ứng với số tỉnh, thành sáp nhập. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến, hạn mức phát hành không thay đổi cho mỗi công ty là 140 tỉ đồng/ngày quay thưởng.

Cũng theo Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam, 9 tháng đầu năm 2025, xổ số miền Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu xổ số truyền thống đạt gần 116.000 tỉ đồng, tăng 11,59% so với cùng kỳ (tỷ lệ tiêu thụ đạt 98,80%); lợi nhuận thực hiện (trước thuế) là 15.125 tỉ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ; qua đó nộp ngân sách gần 40.000 tỉ đồng, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2024.

