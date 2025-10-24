Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Xổ số kiến thiết miền Nam trả thưởng 56.762 tỉ đồng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
24/10/2025 15:41 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm nay 2025, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã trả thưởng tổng số tiền 56.762 tỉ đồng và nộp ngân sách 39.936 tỉ đồng.

Ngày 24.10, tại P.Rạch Giá (An Giang), Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 139.

Xổ số kiến thiết miền Nam trả thưởng 56.762 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu chào mừng các công ty XSKT khu vực miền Nam tham dự hội nghị

ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại hội nghị, Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Doanh số phát hành vé số truyền thống đạt 117.370 tỉ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 75,39% kế hoạch năm 2025. Doanh thu đạt 115.727 tỉ đồng, tăng 11,59% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 76,99% kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân 98,8%; trong đó có 17/21 công ty thành viên đạt 100%.

Tổng số tiền đã chi phí trả cho khách hàng trúng thưởng là 56.762 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ chi phí trả thưởng trên doanh thu tiêu thụ là 49,05%. Lợi nhuận đạt 15.125 tỉ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 84,61% kế hoạch năm 2025. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh 21 công ty xổ số trong khu vực đã nộp ngân sách 39.936 tỉ đồng, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 84,32% kế hoạch năm 2025.

Bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, các công ty XSKT khu vực miền Nam luôn quan tâm công tác phúc lợi, xã hội từ thiện. Từ nguồn kinh phí của các công ty và nguồn huy động đóng góp, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội, từ thiện với tổng giá trị hơn 456 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã thảo luận việc hoán đổi ngày xổ số đối với một vài công ty trực thuộc sau khi sáp nhập tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện phương án phát hành 4 kỳ vé số mệnh giá 20.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới, với cơ cấu giải đặc biệt 4,5 tỉ đồng/vé để tăng doanh thu.

Xổ số kiến thiết miền Nam trả thưởng 56.762 tỉ đồng- Ảnh 2.

Có 17/21 công ty XSKT khu vực miền Nam đạt tỷ lệ tiêu thụ vé 100%

ẢNH: TRẦN NGỌC

Đối với hoạt động của các công ty XSKT trong khu vực sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, theo Hội đồng XSKT miền Nam, Bộ Tài chính có công văn số 8421 ngày 16.6.2025 tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty đến hết ngày 31.12.2025. Để chuẩn bị cho hoạt động của các công ty từ ngày 1.1.2026, Hội đồng kiến nghị Bộ Tài chính sớm có định hướng chung về mô hình hoạt động, lịch quay số mở thưởng để các công ty có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch phát hành vé số.

Tin liên quan

Rộ tin XSKT 'ngưng phát hành từ 1.4', Hội đồng xổ số miền Nam nói gì ?

Rộ tin XSKT 'ngưng phát hành từ 1.4', Hội đồng xổ số miền Nam nói gì ?

Những ngày qua, trong giới đại lý và những người bán vé số rộ lên tin: Từ ngày 1.4, các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) sẽ ngưng phát hành vé số truyền thống.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số Vé số Trúng thưởng vé số truyền thống vé số miền Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận