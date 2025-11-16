Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mua vé cuối giờ, trúng 8 tỉ xổ số miền Nam: Lấy tiền chia cho con cháu

Dương Lan - Cao An Biên
16/11/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 trị giá 8 tỉ đồng.

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 411356 thuộc đài Bình Dương trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Xổ số ngày 14 tháng 11 còn có thêm đài Vĩnh Long với dãy số 231890 và đài Trà Vinh với dãy số 247902 trúng độc đắc.

"Chủ nhân của 4 tờ trúng độc đắc là 1 phụ nữ và 1 cặp vợ chồng 60 tuổi ở cách đại lý không xa. Khoảng 15 giờ - sát giờ xổ số, người bán dạo chỉ còn dãy số đó nên họ mua ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc, người phụ nữ mua vé số khi đi chợ về. Họ gọi điện nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng, người phụ nữ nhận tiền trúng số 1 vé bằng hình thức chuyển khoản, 1 vé bằng tiền mặt. Cặp vợ chồng nhận hết tiền mặt để chia cho con cháu mỗi người một ít", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.

Mua vé cuối giờ, khách trúng 8 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền chia con cháu - Ảnh 1.

4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đổi thưởng được đại lý đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 42 tờ vé số giải nhì, tổng trị giá 630 triệu đồng của đài Trà Vinh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 34097. Đại lý cho biết 42 tờ vé được 3 khách mua và vừa nhận tiền trúng thưởng từ đại lý thông qua hình thức chuyển khoản.

