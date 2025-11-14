Xổ số kiến thiết lãi 'khủng', Cần Thơ đề xuất giữ tên 3 công ty

Giữ tên để duy trì "mỏ vàng" xổ số

Theo phương án số 01/PA-UBND do Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký hôm 13.11, việc sáp nhập 3 công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành một công ty là cần thiết do có mô hình hoạt động tương đồng, nhằm mục đích tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.

Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục là một trong những công ty tăng trưởng mạnh của xổ số miền Nam với tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống 100% ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

UBND TP.Cần Thơ cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp này khi 3 công ty xổ số có đóng góp rất lớn cho thu ngân sách thành phố, dự kiến năm 2026 chiếm khoảng 25% tổng thu ngân sách. Đồng thời, các công ty này giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động và đóng góp lớn cho hoạt động an sinh xã hội.

Chính vì lý do này, phương án của UBND TP.Cần Thơ đề xuất, sau sáp nhập đề xuất vẫn giữ số lượng ngày phát hành vé là 3 ngày như trước đây (thứ tư là xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng, thứ bảy là xổ số Hậu Giang, trong đó ngày thứ tư trùng lịch 2 công ty, kiến nghị Bộ Tài chính sắp xếp sang một ngày khác phù hợp). Đặc biệt là giữ nguyên tên gọi Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho từng ngày phát hành.

Các công ty xổ số kiến thiết của Cần Thơ đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người bán lẻ trên địa bàn ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Theo UBND TP.Cần Thơ, việc này nhằm đảm bảo tính kế thừa, duy trì và phát triển nguồn thu cho ngân sách thành phố, tạo việc làm ổn định cho người lao động và thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển do sau sáp nhập các lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang (cũ) bị ảnh hưởng khá nhiều.

Sau khi sáp nhập, công ty mới sẽ có tổng vốn điều lệ 1.604,88 tỉ đồng, hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên. Trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, cùng 2 chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang.

9 tháng lợi nhuận 1.905 tỉ đồng

Trước đó, theo báo của Hội đồng xổ số miền Nam, 9 tháng đầu năm 2025, cả 3 công ty xổ số kiến thiết của TP.Cần Thơ đều tiếp tục tăng trưởng mạnh; trong đó XSKT Cần Thơ và XSKT Sóc Trăng là 2 trong những đơn vị kinh doanh hiệu quả nhất của xổ số miền Nam với tỷ lệ tiêu thụ 100%; riêng XSKT Hậu Giang đạt gần 94,6%.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm nay, XSKT Cần Thơ đạt doanh số tiêu thụ 5.320 tỉ đồng; lợi nhuận (trước thuế): 673,195 tỉ đồng; nộp ngân sách 1.615 tỉ đồng. Ngoài ra, XSKT Cần Thơ bắt đầu kinh doanh xổ số cào từ tháng 9.2025, đạt doanh thu 80 tỉ đồng sau 2 đợt phát hành.

Vé số của các công ty XSKT thuộc TP.Cần Thơ được phát hành và tiêu thụ rộng rãi ở miền Nam thông qua hệ thống đại lý rải khắp khu vực ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tương tự, XSKT Sóc Trăng cũng đạt tỷ lệ tiêu thụ 100% nên doanh số tiêu thụ đạt 5.319,989 tỉ đồng; lợi nhuận (trước thuế): 681,608 tỉ đồng; nộp ngân sách 1.941,868 tỉ đồng. Riêng XSKT Hậu Giang có tỷ lệ tiêu thụ thấp nhất là 94,56% nhưng cũng đủ mang về doanh thu 5.030,467 tỉ đồng; lợi nhuận (trước thuế) 550,213 tỉ đồng; nộp ngân sách 1.540,216 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 9.2025, XSKT Cần Thơ đã cho ra mắt sản phẩm mới là vé số cào biết kết quả ngay ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Như vậy, chỉ trong 9 tháng đầu năm, 3 công ty XSKT của TP.Cần Thơ đã đạt tổng doanh số tiêu thụ xổ số truyền thống ấn tượng là 15.670,456 tỉ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế của cả ba đơn vị đạt hơn 1.905 tỉ đồng. Quan trọng hơn, 3 công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước là gần 5.097,084 tỉ đồng.

Những con số này lý giải cho tầm quan trọng của các công ty này đối với ngân sách; đồng thời cho thấy việc cẩn trọng trong phương án sáp nhập, đặc biệt là việc giữ lại thương hiệu, là một bước đi hợp lý nhằm bảo toàn nguồn thu "khổng lồ" này cho ngân sách TP.Cần Thơ.