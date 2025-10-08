Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Trả thưởng gần 2.594 tỉ đồng, xổ số Cần Thơ tăng 4 triệu vé số cào

Tú Uyên
Tú Uyên
08/10/2025 08:40 GMT+7

Sau khi trả thưởng gần 2.594 tỉ đồng, xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục phát hành thêm 4 triệu vé số cào biết kết quả ngay nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt vé số truyền thống đang "cháy hàng".

Ngày 8.10, thông tin từ Công ty TNHH MTV NN Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Xổ số kiến thiết Cần Thơ) cho hay chính thức phát hành thêm 4 triệu vé số cào biết kết quả ngay đợt 2 năm 2025; đồng thời đã giao toàn bộ lượng vé số cào trên đến tay các đại lý.

Trả thưởng gần 2.594 tỉ đồng, xổ số Cần Thơ tăng 4 triệu vé số cào- Ảnh 1.

Vé số cào của Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành đợt 2 ngày 8.10

ẢNH: TU

Cũng giống như đợt phát hành đầu tiên ngày 2.9, đợt phát hành thứ 2, xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục tung ta thị trường 4 triệu vé số cào, mệnh giá 10.000 đồng/vé, tổng trị giá 40 tỉ đồng; tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, tương đương 55% giá trị phát hành. Thời hạn lưu của vé số cào Xổ số kiến thiết Cần Thơ có thời gian lưu hành 90 ngày.

Về cơ cấu giải thưởng, trong 4 triệu vé, có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng. Cùng với đó là 40 giải nhất, mỗi giải 80 triệu đồng và hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị khác.

Một điểm hấp dẫn nữa chính là cơ hội trúng thưởng được tăng lên đáng kể, chỉ cần cào trúng một chữ số ở hàng đơn vị, người chơi đã được hoàn vốn. Ngoài ra, với thời hạn lưu hành lên đến 90 ngày, vé số cào còn giúp các đại lý và người bán lẻ chủ động hơn rất nhiều trong việc kinh doanh, nhất là khi nguồn cung vé số truyền thống không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Trả thưởng gần 2.594 tỉ đồng, xổ số Cần Thơ tăng 4 triệu vé số cào- Ảnh 2.

Đại lý vé số Mai Hữu Ánh (Vĩnh Long), một trong những đại lý tiêu thụ lượng lớn vé số cào của Xổ số kiến thiết Cần Thơ

ẢNH: TU

Theo ông Đặng Thanh Tùng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV NN Xổ số kiến thiết Cần Thơ, trước đó, được sự chấp thuận của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết, UBND thành phố, Thường trực HĐND và Thường trực Thành ủy Cần Thơ, ngày 2.9, công ty đã chính thức cho ra đời sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Mục đích là thêm sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường, bù đắp cho vé số truyền thống đã tiêu thụ "kịch trần" nhiều năm, qua đó tạo thêm nguồn ngân sách cho địa phương; tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

Trả thưởng gần 2.594 tỉ đồng, xổ số Cần Thơ tăng 4 triệu vé số cào- Ảnh 3.

Các thùng vé số cào của Xổ số kiến thiết Cần Thơ giao đến đại lý để chính thức phát hành ngày 8.10

ẢNH: TU

Trong đợt phát hành đầu tiên, có 4 triệu tờ vé số cào được tung ra thị trường và đã được các đại lý tiêu thụ nhanh chóng. Tính đến ngày 30.9, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã chi trả thưởng gần 14 tỉ đồng trong tổng giá trị giải thưởng 22 tỉ đồng của đợt phát hành đầu tiên vé số cào biết kết quả ngay.

Trong khi đó, lũy kế số tiền chi thưởng từ ngày 1.1 đến ngày 30.9 của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ là gần 2.594 tỉ đồng. Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục là một trong những công ty xổ số miền Nam hoạt động hiệu quả nhất khi vé số truyền thống "cháy hàng" với tỷ lệ tiêu thụ 100%. Với sức tiêu thụ này, 8 tháng đầu năm 2025, doanh số của XSKT Cần Thơ đã cán mốc 4.760 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 1.600 tỉ đồng.

