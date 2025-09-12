Mua vé số 'cào chơi', người đàn ông Đồng Tháp bất ngờ trúng độc đắc

Ngày 12.9, ông Nguyễn Minh Nhựt, chủ Đại lý vé số Minh Nhựt (đại lý của xổ số miền Nam tại TP.HCM) cho biết, vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng số độc đắc vé số cào trị giá 1 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Đây là người cào trúng vé giải độc đắc đầu tiên nằm trong số 4 triệu vé số cào được xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành ra thị trường lần đầu vào ngày 2.9 vừa qua.



Đại lý vé số ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bán ra tấm vé số cào trúng giải đặc biệt đầu tiên của xổ số kiến thiết Cần Thơ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

"Người may mắn là ông L., một khách hàng quen của đại lý cấp 2 của tôi ở xã Tháp Mười, Đồng Tháp. Cũng như thường ngày, sáng sớm ông L. hay ra đại lý mua vé số ủng hộ. Lần này, thấy trong tủ có bán vé cào mới ra của đài Cần Thơ nên ổng mua thử 5 tờ cào chơi tại chỗ, ai ngờ trúng độc đắc luôn", ông Minh Nhựt cho biết thêm.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, tính đến hết ngày 11.9, tổng số tiền đã trả thưởng vé số cào của công ty này là hơn 4,5 tỉ đồng; trong đó có 1 vé trúng giải đặc biệt (giải độc đắc - PV) của ông L., 13 vé trúng giải đặc biệt phụ mỗi giải 50 triệu đồng, 13 vé trúng giải nhất trị giá 80 triệu đồng, 73 vé trúng giải khuyến khích 6 triệu đồng.

Đại lý mua vé số cào của Xổ số kiến thiết Cần Thơ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngày 2.9, xổ số kiến thiết Cần Thơ chính thức phát hành thêm sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay với 4 triệu vé mệnh giá 10.000 đồng, tổng trị giá 40 tỉ đồng; trong đó có 4 giải đặc biệt, mỗi giải 1 tỉ đồng; tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, chiếm 55% giá trị phát hành.