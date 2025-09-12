Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mua vé số 'cào chơi', người đàn ông Đồng Tháp bất ngờ trúng độc đắc

Đình Tuyển
Đình Tuyển
12/09/2025 19:10 GMT+7

Người đàn ông ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ra đại lý mua 5 tờ vé số cào của xổ số kiến thiết Cần Thơ thử may, không ngờ trúng giải độc đắc.

Ngày 12.9, ông Nguyễn Minh Nhựt, chủ Đại lý vé số Minh Nhựt (đại lý của xổ số miền Nam tại TP.HCM) cho biết, vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng số độc đắc vé số cào trị giá 1 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Đây là người cào trúng vé giải độc đắc đầu tiên nằm trong số 4 triệu vé số cào được xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành ra thị trường lần đầu vào ngày 2.9 vừa qua.

Mua vé số 'cào chơi', người đàn ông Đồng Tháp bất ngờ trúng độc đắc- Ảnh 1.

Đại lý vé số ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bán ra tấm vé số cào trúng giải đặc biệt đầu tiên của xổ số kiến thiết Cần Thơ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

"Người may mắn là ông L., một khách hàng quen của đại lý cấp 2 của tôi ở xã Tháp Mười, Đồng Tháp. Cũng như thường ngày, sáng sớm ông L. hay ra đại lý mua vé số ủng hộ. Lần này, thấy trong tủ có bán vé cào mới ra của đài Cần Thơ nên ổng mua thử 5 tờ cào chơi tại chỗ, ai ngờ trúng độc đắc luôn", ông Minh Nhựt cho biết thêm.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, tính đến hết ngày 11.9, tổng số tiền đã trả thưởng vé số cào của công ty này là hơn 4,5 tỉ đồng; trong đó có 1 vé trúng giải đặc biệt (giải độc đắc - PV) của ông L., 13 vé trúng giải đặc biệt phụ mỗi giải 50 triệu đồng, 13 vé trúng giải nhất trị giá 80 triệu đồng, 73 vé trúng giải khuyến khích 6 triệu đồng. 

Mua vé số 'cào chơi', người đàn ông Đồng Tháp bất ngờ trúng độc đắc- Ảnh 2.

Đại lý mua vé số cào của Xổ số kiến thiết Cần Thơ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngày 2.9, xổ số kiến thiết Cần Thơ chính thức phát hành thêm sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay với 4 triệu vé mệnh giá 10.000 đồng, tổng trị giá 40 tỉ đồng; trong đó có 4 giải đặc biệt, mỗi giải 1 tỉ đồng; tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, chiếm 55% giá trị phát hành.

Tin liên quan

Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé trúng giải độc đắc

Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé trúng giải độc đắc

Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ đã chi 2.400 tỉ đồng trả thưởng cho khách hàng trúng số trong 8 tháng qua; trong đó 486 vé số trúng giải độc đắc.

Khám phá thêm chủ đề

Vé số xổ số xổ số miền Nam Xổ số kiến thiết Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận