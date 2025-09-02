Xổ số miền Nam 'đỉnh nóc, kịch trần': Cần Thơ thêm 4 triệu vé cào

Xổ số miền Nam "cháy" hàng, thêm sản phẩm mới

Thị trường xổ số kiến thiết (XSKT) miền Nam từ lâu đã được ví như "mỏ vàng" khi mỗi năm đóng góp hàng chục ngàn tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước. Sau khi sáp nhập các tỉnh thành, các công ty xổ số miền Nam vẫn gặt hái được những con số tăng trưởng ấn tượng với tỉ lệ tiêu thụ bình quân xấp xỉ 99%.

Riêng tại Công ty TNHH Nhà nước XSKT Cần Thơ (XSKT Cần Thơ), từ năm 2023 đến nay, tỉ lệ tiêu thụ vé số truyền thống đã đạt mức 100%. Phát hành bao nhiêu vé số đều bán "cháy" hàng nên chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh số của XSKT Cần Thơ đã cán mốc 4.760 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 1.600 tỉ đồng. Tính đến ngày 22.8, công ty này đã chi trả thưởng hơn 2.300 tỉ đồng, trong đó có tới 458 vé trúng giải độc đắc cho 219 người may mắn.

XSKT Cần Thơ là công ty thứ ba của xổ số miền Nam kinh doanh vé số cào biết kết quả ngay sau TP.HCM và Đồng Nai ẢNH: DUY TÂN

Trong bối cảnh tiêu thụ vé số truyền thống đã "kịch trần", ngày 2.9, XSKT Cần Thơ chính thức phát hành thêm sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay với 4 triệu vé mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, chiếm 55% giá trị phát hành.

Thông tin về cơ cấu giải thưởng của loại vé số này, ông Đặng Thanh Tùng, Phó giám đốc Công ty XSKT Cần Thơ, cho biết, trong 4 triệu vé cào có 121.565 vé trúng thưởng; trong đó 4 giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng/giải; 40 giải nhất trị giá 80 triệu đồng/giải cùng hàng trăm ngàn giải thưởng khác.

"Người chơi chỉ cần cào trúng một chữ số ở hàng đơn vị là đã được hoàn vốn. Ngoài ra, với thời hạn lưu hành lên đến 90 ngày, vé số cào còn giúp các đại lý và người bán lẻ chủ động hơn trong việc kinh doanh, nhất là khi nguồn cung vé số truyền thống không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường", ông Tùng nói.

Vé số cào của XSKT Cần Thơ đã được các đại lý nhận tiêu thụ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Cũng theo Phó giám đốc XSKT Cần Thơ, trước đó, vé số cào biết kết quả ngay của công ty đã được sự chấp thuận của hội đồng giám sát, UBND TP.Cần Thơ, Thường trực HĐND và Thường trực Thành ủy Cần Thơ thông qua. "Mục tiêu của công ty là có sản phẩm mới, tạo nguồn ngân sách cho địa phương; đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động trong bối cảnh nhu cầu vé số truyền thống tăng cao, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường", ông Tùng nói.

Bù đắp cho vé số truyền thống đang thiếu hụt

Ông Mai Hữu Ánh - đại lý vé số kiến thiết Mai Hữu Ánh (tỉnh Vĩnh Long) nhận định, khi vé số truyền thống đã đạt đỉnh thì việc XSKT Cần Thơ cho ra đời vé cào biết kết quả ngay là rất phù hợp, giúp người đi bán lẻ có thêm nguồn vé bán, tăng thu nhập; đồng thời cũng tạo thêm nguồn ngân sách cho địa phương.

Ông Mai Hữu Ánh - đại lý vé số kiến thiết Mai Hữu Ánh (tỉnh Vĩnh Long) mua 700.000 vé số cào của XSKT Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

"Nhìn chung vé cào sẽ là sự bổ sung cho thị trường vé số truyền thống với mệnh giá giống nhau nhưng hình thức mới mẻ hơn. Tổng chi phí trả thưởng tới 55%, cao hơn vé số truyền thống 5%. Đây chính là cái lợi cho người chơi. Ngoài ra có một điểm thu hút người chơi là biết kết quả ngay, không cần chờ đến chiều xổ số rồi mới dò", ông Ánh nói. Ông Ánh cho biết, trong đợt phát hành vé số cào đầu tiên của XSKT Cần Thơ, đại lý của ông đã ký hợp đồng mua trị giá 7 tỉ đồng, tương đương 700.000 vé cào.

Tỉ lệ tiêu thụ vé số truyền thống của xổ số miền Nam xấp xỉ 99% nhiều năm qua ẢNH: DUY TÂN

Cũng ký hợp đồng tiêu thụ vé số cào của XSKT Cần Thơ, ông Tạ Thanh Bình, đại lý vé số Năm Nghiệp (TP.Cần Thơ) dự báo: "Khả năng tiêu thụ vé số cào biết kết quả ngay của XSKT Cần Thơ là rất khả quan, vì đây là vé số do công ty xổ số kiến thiết phát hành, được sự giám sát của Nhà nước, đảm bảo được tính minh bạch và độ tin cậy cao. Thứ hai là loại vé số cào biết kết quả ngay luôn tạo được sự hào hứng cho người chơi nhất là người trẻ. Sản phẩm này cũng sẽ bù đắp một phần đối với vé số truyền thống vốn đang thiếu hụt trên thị trường miền Nam".

Sự lạc quan của các đại lý vào vé số cào biết kết quả ngay của XSKT Cần Thơ là hoàn toàn có cơ sở. Nhìn sang 2 đơn vị đã triển khai trước đó ở miền Nam là XSKT TP.HCM và Đồng Nai có thể thấy, 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu từ vé số cào đã đạt hơn 563 tỉ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ.

Nhìn rộng hơn, theo báo cáo của Hội đồng xổ số miền Nam, 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam đạt gần 75.900 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 9.930 tỉ đồng, qua đó nộp ngân sách hơn 29.000 tỉ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

TP.Cần Thơ duy trì 3 công ty xổ số Liên quan xổ số miền Nam, trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ 1.7, quy định chi tiết phạm vi kinh doanh XSKT của từng khu vực sau sáp nhập. Theo đó, khu vực miền Nam kinh doanh XSKT hoạt động ở 9 tỉnh, thành: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long. Đặc biệt, đến 31.12.2025, xổ số miền Nam vẫn giữ nguyên 21 công ty XSKT; trong đó TP.Cần Thơ sau sáp nhập có 3 công ty là XSKT Cần Thơ, XSKT Hậu Giang, XSKT Sóc Trăng.



