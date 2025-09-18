Cào vé số ủng hộ người quen, thanh niên chở hàng thuê bất ngờ trúng độc đắc

Chiều 18.9, thông tin từ chủ Đại lý vé số Mười Thường (xã Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, vừa đổi thưởng tờ vé số cào biết kết quả ngay trúng độc đắc 1 tỉ đồng cho khách hàng may mắn trên địa bàn.

"Người đàn ông trúng thưởng tên H. khoảng 30-35 tuổi, làm nghề chở thuê hàng ở xã Phong Điền còn người bán vé số dạo là ông N. - bạn hàng quen của đại lý chúng tôi. Ông N. trước đây chỉ bán vé số truyền thống, ổng cũng mới lấy thêm vé số cào bán vài hôm nay. Lúc đi bán, thấy anh H. là người quen đang ngồi uống cà phê, ông N. lại mời mua. Anh H. mua ủng hộ khoảng 10 tờ vé số cào rồi cào tại chỗ, ai dè hên quá, trúng đặc biệt", chủ đại đại lý vé số Mười Thường kể.

Tấm vé số cào trúng giải đặc biệt của người thanh niên ngụ xã Phong Điền, TP.Cần Thơ ẢNH: TÚ UYÊN

Cũng theo đại lý này, ngay sau khi anh H. trúng số độc đắc, ông N. đã dẫn anh H. lại đại lý vé số Mười Thường để làm thủ tục đổi thưởng 1 tỉ đồng. "Tôi có hỏi thăm ông N. thì nghe bảo anh H. cũng lì xì cho ổng kha khá, mà không tiết lộ bao nhiêu", đại lý vé số Mười Thường cho biết thêm.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV NN XSKT Cần Thơ xác nhận trường hợp khách hàng may mắn trúng số giải đặc biệt nói trên; đồng thời cho biết, đây là tờ vé số cào trúng giải đặc biệt thứ 2 nằm trong số 4 triệu tờ vé số cào mệnh giá 10.000 đồng, được xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành ra thị trường hôm 2.9. Tổng giá trị của 4 triệu vé số cào trên là 40 tỉ đồng; tổng giá trị tất cả giải thưởng là 22 tỉ đồng, chiếm 55% giá trị phát hành; trong đó có 4 giải đặc biệt, mỗi giải 1 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 18.9, Công ty TNHH MTV NN XSKT Cần Thơ đã chi tổng số tiền đã trả thưởng vé số cào là hơn 7,56 tỉ đồng; trong đó có 2 vé trúng giải đặc biệt, một vé thuộc về ông N. ở xã Phong Điền, Cần Thơ và một vé của ông L., ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp trúng và đổi thưởng hôm 12.9.