Đời sống Cộng đồng

Tài xế ở TP.HCM trúng 1 tỉ xổ số cào: Mang về nhà cả túi tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
16/11/2025 17:03 GMT+7

Một tài xế công nghệ ở TP.HCM bất ngờ trúng giải đặc biệt xổ số cào trị giá 1 tỉ, nhận hết tiền mặt bỏ vào túi đen mang về.

Đó là chia sẻ của anh Huỳnh Bảo Phúc, chủ đại lý vé số Thiên Phúc ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) khi vừa bán trúng và đổi thưởng cho khách giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM.

Chủ đại lý cho biết tờ vé trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) với mã vé 204, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Theo tờ vé được khách cào, số 12 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 12 trong "ô số trúng thưởng".

Một tài xế ở TP.HCM trúng 1 tỉ xổ số cào: Mang về một túi tiền mặt - Ảnh 1.

Tờ vé trúng 1 tỉ xổ số cào TP.HCM vừa được anh Phúc đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Khách là tài xế công nghệ, mua vé số cào ở đại lý của tôi khoảng 10 giờ sáng 14.11. Sau đó 1 tiếng, khách phát hiện trúng giải đặc biệt nên tới đổi thưởng. Người này chừng 40 tuổi, nhận toàn bộ số tiền trúng bằng tiền mặt, bỏ vào túi đen mang đi", chủ đại lý chia sẻ.

Theo anh Phúc, nhận được số tiền lớn, khách vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không thể hiện niềm vui quá nhiều. Đây là vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM đầu tiên mà anh bán trúng và đổi thưởng kể từ khi giải đặc biệt được nâng lên 1 tỉ đồng từ ngày 25.10 vừa qua.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết từ ngày 25.10 khi nâng mức thưởng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng với loại hình xổ số cào biết kết quả ngay với hai trò chơi quen thuộc là "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ", tính đến ngày 14.11 công ty đã trả thưởng 4 vé trúng giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Trong 4 vé trúng giải đặc biệt, có 3 vé mã 204. Với mã vé 205 vừa được phát hành ngày 8.11 mới đây, công ty cũng vừa đổi 1 vé giải đặc biệt. Đáng chú ý, một đại lý vé số cũng mang đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM một chồng vé 15.000 tờ trúng các giải của xổ số cào.

Xổ số cào TP.HCM: Choáng với chồng vé 15.000 tờ trúng thưởng; 4 vé đặc biệt lộ diện

Từ ngày 25.10 xổ số cào TP.HCM nâng mức thưởng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng, tính đến hôm nay 14.11, đã có 4 vé trúng giải đặc biệt được xổ số kiến thiết TP.HCM trả thưởng.

