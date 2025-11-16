Hàng loạt vé dãy số 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11

Anh Nguyễn Trường Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh thường xuyên sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp cho biết chiều nay, anh vừa bán trúng và đổi thưởng cho khách 14 vé có dãy số cuối 888, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11.

Hàng loạt vé có dãy số cuối 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 (ảnh phải). Anh Duy thường xuyên sưu tầm những vé có dãy số đẹp như 888888 ẢNH: NVCC

Cụ thể, 14 vé thuộc xổ số Tiền Giang đã trúng giải bảy. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 840922.

"Tuy giải này không phải là giải lớn, nhưng dãy số 888 với người chơi vé số là dãy số đẹp. Đại lý chúng tôi đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Tôi cũng nhiều lần sưu tầm vé số có dãy 888888 vì sở thích", chủ đại lý kể.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng chia sẻ thông tin bán trúng 14 vé có dãy số cuối 888 thuộc đài Tiền Giang này. Đáng chú ý, hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11, những tờ vé có dãy số cuối 91888 cũng mang lại may mắn cho khách khi trúng giải tư đài Hậu Giang.

Một đại lý thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ với dãy số trên cho khách, tổng trị giá 420 triệu đồng.

Dãy số 888 mang lại may mắn cho nhiều khách hôm nay ẢNH: NVCC

Cũng liên quan tới dãy số đẹp, mới đây đại lý vé số Diệu Huyền ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, dãy số đầy đủ của 5 tờ đó là 558888 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 457079.