Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt vé dãy số 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11

Cao An Biên - Dương Lan
16/11/2025 17:57 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11, hàng loạt vé có dãy số cuối 888 mang lại may mắn cho nhiều khách. Điều bất ngờ, cọc vé có dãy 888 vừa mang lại may mắn 2 ngày liên tiếp.

Anh Nguyễn Trường Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh thường xuyên sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp cho biết chiều nay, anh vừa bán trúng và đổi thưởng cho khách 14 vé có dãy số cuối 888, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11.

Hàng loạt vé 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 và điều bất ngờ - Ảnh 1.

Hàng loạt vé có dãy số cuối 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 (ảnh phải). Anh Duy thường xuyên sưu tầm những vé có dãy số đẹp như 888888

ẢNH: NVCC

Cụ thể, 14 vé thuộc xổ số Tiền Giang đã trúng giải bảy. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 840922.

"Tuy giải này không phải là giải lớn, nhưng dãy số 888 với người chơi vé số là dãy số đẹp. Đại lý chúng tôi đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Tôi cũng nhiều lần sưu tầm vé số có dãy 888888 vì sở thích", chủ đại lý kể.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng chia sẻ thông tin bán trúng 14 vé có dãy số cuối 888 thuộc đài Tiền Giang này. Đáng chú ý, hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11, những tờ vé có dãy số cuối 91888 cũng mang lại may mắn cho khách khi trúng giải tư đài Hậu Giang.

Một đại lý thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ với dãy số trên cho khách, tổng trị giá 420 triệu đồng.

Hàng loạt vé 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 và điều bất ngờ - Ảnh 2.
Hàng loạt vé 888 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 và điều bất ngờ - Ảnh 3.

Dãy số 888 mang lại may mắn cho nhiều khách hôm nay

ẢNH: NVCC

Cũng liên quan tới dãy số đẹp, mới đây đại lý vé số Diệu Huyền ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, dãy số đầy đủ của 5 tờ đó là 558888 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 457079.

Tin liên quan

Tài xế ở TP.HCM trúng 1 tỉ xổ số cào: Mang về nhà cả túi tiền mặt

Tài xế ở TP.HCM trúng 1 tỉ xổ số cào: Mang về nhà cả túi tiền mặt

Một tài xế công nghệ ở TP.HCM bất ngờ trúng giải đặc biệt xổ số cào trị giá 1 tỉ, nhận hết tiền mặt bỏ vào túi đen mang về.

Mua vé cuối giờ, trúng 8 tỉ xổ số miền Nam: Lấy tiền chia cho con cháu

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11: Đại lý ở Tây Ninh, Cần Thơ đổi thưởng hàng loạt vé

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 xổ số ngày 16 tháng 11 xổ số tiền giang ngày 16 tháng 11 xổ số kiên giang ngày 16 tháng 11 xổ số bình phước ngày 15 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận