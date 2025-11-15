Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11: Đại lý ở Tây Ninh, Cần Thơ đổi thưởng hàng loạt vé

Anh Nguyễn Trường Duy, đại diện một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 15 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11. Cụ thể, 15 tờ có dãy số 073402 thuộc đài Long An trúng an ủi trị giá 750 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 773402.



"3 người đã mua 15 tờ vé số may mắn từ người bán dạo rồi mang đến đại lý đổi thưởng, người mua nhiều nhất là 10 tờ. Người lấy 10 tờ nói thỉnh thoảng mua vé số, lựa chọn dãy ngẫu nhiên, trúng 500 triệu đồng. Khách trúng số nhận cả tiền mặt lẫn qua hình thức chuyển khoản", anh Trường Duy chia sẻ.

15 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cũng đổi thưởng 3 tờ trúng giải nhất trị giá 90 triệu đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, 3 tờ có 5 số cuối là 74070 thuộc đài Hậu Giang trúng giải nhất theo kết quả xổ số ngày 15 tháng 11. Các đại lý vé số khác còn đăng tải hàng loạt tờ vé số trúng giải tám sau khi đổi thưởng, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

3 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Dân mạng gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện.

Gần đây, một đại lý vé số ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé trúng số độc đắc của xổ số miền Nam, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145989 mở thưởng xổ số Kiên Giang ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, vì quên dò mà sau nhiều ngày khách mới phát hiện, lập tức tới đại lý đổi thưởng.