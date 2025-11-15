Đang bàn chuyện trúng số, khách sực nhớ 2 tờ chưa dò: Tức tốc tới đại lý

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng số độc đắc của xổ số miền Nam đài Kiên Giang, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145989 mở thưởng xổ số Kiên Giang ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, vì quên dò mà sau nhiều ngày khách mới phát hiện, lập tức tới đại lý đổi thưởng.

2 tờ vé số trúng độc đắc may mắn ẢNH: NVCC

Đại lý cho biết người trúng là đàn ông, ngoài 50 tuổi. Người này thường đi xe đạp, hoàn cảnh không khá giả và mua vé số ủng hộ người bán dạo. "Tôi nghe kể hôm đó cả nhà đang bàn chuyện nhiều người trúng số, chú này mới sực nhớ còn 2 tờ vé mua gần 1 tuần chưa dò nên mới kiểm tra. Bất ngờ phát hiện trúng độc đắc", đại lý kể lại.

Lập tức người này được con chở đến đại lý đổi thưởng. Vì không dám giữ nhiều tiền trong người, người đàn ông chỉ nhận 600 triệu tiền mặt, còn lại gửi ngân hàng cho an tâm.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người gửi lời chúc mừng chủ nhân, cũng có người để lại bình luận "xin vía" hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số tiền lớn.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Long ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc với số tiền trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, 5 tờ đó có dãy số 627072 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11.

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là 1 người ở Đồng Tháp, đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả. Người này mừng rỡ vì trúng độc đắc, nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản. Đại lý đổi số trúng theo nguyên tắc bảo mật thông tin để khách hàng luôn tin tưởng, yên tâm đổi thưởng", đại lý vé số Thanh Long chia sẻ.