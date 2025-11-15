Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đang bàn chuyện trúng số, khách sực nhớ 2 tờ chưa dò: Tức tốc tới đại lý

Cao An Biên - Dương Lan
15/11/2025 05:12 GMT+7

Đang cùng cả nhà bàn chuyện 'người ta trúng số', người đàn ông sực nhớ còn 2 tờ vé mua gần 1 tuần chưa dò. Vừa xem kết quả, ông cùng con trai tức tốc tới đại lý khi bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ.

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng số độc đắc của xổ số miền Nam đài Kiên Giang, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145989 mở thưởng xổ số Kiên Giang ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, vì quên dò mà sau nhiều ngày khách mới phát hiện, lập tức tới đại lý đổi thưởng.

Đang bàn chuyện trúng số, khách sực nhớ 2 tờ chưa dò: Tức tốc tới đại lý - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng độc đắc may mắn

ẢNH: NVCC

Đại lý cho biết người trúng là đàn ông, ngoài 50 tuổi. Người này thường đi xe đạp, hoàn cảnh không khá giả và mua vé số ủng hộ người bán dạo. "Tôi nghe kể hôm đó cả nhà đang bàn chuyện nhiều người trúng số, chú này mới sực nhớ còn 2 tờ vé mua gần 1 tuần chưa dò nên mới kiểm tra. Bất ngờ phát hiện trúng độc đắc", đại lý kể lại.

Lập tức người này được con chở đến đại lý đổi thưởng. Vì không dám giữ nhiều tiền trong người, người đàn ông chỉ nhận 600 triệu tiền mặt, còn lại gửi ngân hàng cho an tâm.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người gửi lời chúc mừng chủ nhân, cũng có người để lại bình luận "xin vía" hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số tiền lớn.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Long ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc với số tiền trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, 5 tờ đó có dãy số 627072 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11.

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là 1 người ở Đồng Tháp, đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả. Người này mừng rỡ vì trúng độc đắc, nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản. Đại lý đổi số trúng theo nguyên tắc bảo mật thông tin để khách hàng luôn tin tưởng, yên tâm đổi thưởng", đại lý vé số Thanh Long chia sẻ.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, khách Đồng Tháp mừng rỡ nhận chuyển khoản

Trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, khách Đồng Tháp mừng rỡ nhận chuyển khoản

Mới đây, một đại lý ở Đồng Tháp đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11: Khách Cà Mau nhận 700 triệu tiền trúng số

Cây vé trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, hàng loạt người trúng

Khám phá thêm chủ đề

Trúng số xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 xổ số ngày 14 tháng 11 xổ số miền Nam trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận