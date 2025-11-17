Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vừa thêm một người trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM: 10.000 đồng 'đổi'... 1 tỉ

Cao An Biên - Dương Lan
17/11/2025 16:15 GMT+7

Lấy 10.000 đồng mua 1 vé xổ số cào TP.HCM, người đàn ông bất ngờ trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng. Đại lý đổi thưởng tiết lộ gì?

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo vừa đổi thưởng cho một khách trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM, với tờ vé có mã 204.

Cụ thể, tờ vé trúng 1 tỉ đồng chưa trừ thuế, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Theo tờ vé được khách cào, số 08 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 08 trong "ô số trúng thưởng".

Vừa thêm một người trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM: 10.000 đồng 'đổi'... 1 tỉ - Ảnh 1.

Thêm tờ vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM vừa xuất hiện

ẢNH: NVCC

Đại lý tiết lộ người trúng tờ vé này là nam, ngoài 30 tuổi ở địa phương. Người này thường xuyên mua xổ số cào và cuối cùng may mắn mỉm cười. Vị khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, theo lời kể của đại lý.

"Khách cũng là người lao động bình thường, mua vé số cầu may. 10.000 đồng đổi lấy 1 tỉ, tất nhiên ai cũng mừng. Khách mua vé ở đại lý khác, đến chỗ tôi đổi thưởng", đại lý Tấn Sỹ 78 chia sẻ thêm.

Hình ảnh tờ vé số trúng giải cao được nhiều người chơi xổ số cào quan tâm, chia sẻ. Dân mạng để lại bình luận gửi lời chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Trước đó, anh Huỳnh Bảo Phúc, chủ đại lý vé số Thiên Phúc ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) thông báo bán trúng và đổi thưởng cho khách giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM.

Chủ đại lý cho biết tờ vé trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) với mã vé 204, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Theo tờ vé được khách cào, số 12 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 12 trong "ô số trúng thưởng".

