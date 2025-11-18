Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Bà con Vĩnh Long trúng độc đắc... 2 đài, 16 tỉ 'xuất hiện'

Cao An Biên - Dương Lan
18/11/2025 05:00 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày, bà con mua vé số ở Vĩnh Long bất ngờ trúng độc đắc tới 2 đài xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11. Những tờ vé số trúng độc đắc 16 tỉ đồng vừa xuất hiện.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Đà Lạt, có dãy số may mắn 401727, tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa tính thuế) được đại lý tiết lộ đổi thưởng cho khách ở địa phương. Kiểm tra vé số, anh Duy chuyển khoản 5 tỉ đồng, số còn lại đổi bằng tiền mặt.

Xổ số miền Nam: Bà con Vĩnh Long trúng độc đắc... 2 đài, 16 tỉ xuất hiện - Ảnh 1.

Giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 đài Kiên Giang và Đà Lạt cùng về Vĩnh Long. Nhiều đại lý nổi tiếng ở địa phương vừa đổi thưởng những tờ vé may mắn này

ẢNH: NVCC

Cũng tại Vĩnh Long, đại lý vé số Mai Trang đăng tải thông tin đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Kiên Giang, mở thưởng xổ số miền Nam cũng trong ngày 16 tháng 11. Cụ thể, những tờ vé này có dãy số 709244, tổng giá trị 6 tỉ đồng.

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi chỉ trong 1 ngày, giải độc đắc xổ số miền Nam ghé thăm bà con ở Vĩnh Long tới tận 2 đài, gồm Đà Lạt và Kiên Giang. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân được trúng số độc đắc.

Trước đó tại TP.HCM, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát xác nhận với Thanh Niên đổi thưởng 7 tờ vé số độc đắc cho 2 khách, tổng trị giá 14 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 231890, trúng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long ngày 14 tháng 11.

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 xổ số ngày 17 tháng 11 trúng độc đắc Vĩnh Long
