Cả nhà trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam: Gửi tiết kiệm ngay lập tức

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 318592 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Các chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là người cùng một gia đình. Trong đó, người anh mua 9 tờ rồi cho người em 2 tờ khi chưa có kết quả. Một người trong nhà khác mua 5 tờ, vì số tiền trúng quá lớn nên họ hẹn phía đại lý đến gần ngân hàng đổi thưởng. Họ chỉ nhận mấy trăm triệu tiền mặt, số tiền còn lại qua ngân hàng gửi tiết kiệm để đảm bảo an toàn. Gia đình họ ở xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh, biết trúng độc đắc không ngủ được vì mừng rỡ. Tôi có hỏi và biết mọi người trong nhà đều làm nông hoặc lao động tự do", anh Du Lê chia sẻ.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn và hy vọng bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Đà Lạt, có dãy số may mắn 401727, tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) được đại lý tiết lộ đổi thưởng cho khách ở địa phương. Kiểm tra vé số, anh Duy chuyển khoản 5 tỉ đồng, số còn lại đổi bằng tiền mặt.