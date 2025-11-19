Khách TP.HCM trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11, lấy tiền mặt sắm vàng

Đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số may mắn. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 400167 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 trúng an ủi trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 300167.



"Chủ nhân của 4 tờ vé số này là người đàn ông, mua ủng hộ người bán dạo khi thấy họ lớn tuổi. Người bán dạo đó lấy vé từ đại lý của tôi, nên khi có kết quả khách đã mang vé đến đổi thưởng. Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt nói sẽ lấy tiền để sắm vàng. Dù không trúng độc đắc nhưng khách vẫn rất mừng, 200 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ", đại lý vé số An Khang cho biết.

4 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết bán và đổi thưởng 14 tờ giải nhất cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Cụ thể, 14 tờ có 5 số cuối là 31978 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 420 triệu đồng (chưa trừ thuế). Anh Duy cho biết, 14 tờ của 3 khách, 1 khách trúng 2 tờ, 1 khách trúng 5 tờ và khách còn lại trúng 7 tờ.

14 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 19 tháng 11 còn có thêm đài Sóc Trăng với dãy số 380451 và đài Cần Thơ với dãy số 646960 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, trông chờ những người trúng độc đắc sớm lộ diện.

Gần đây anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 318592 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).