Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đã chấm dứt tình trạng người dân xếp hàng dài làm hộ chiếu

Trần Cường
Trần Cường
14/11/2025 17:51 GMT+7

Theo thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an, hiện tình trạng người dân phải xếp hàng dài để làm thủ tục cấp hộ chiếu như những năm trước kia đã chấm dứt hoàn toàn.

Ngày 14.11, A08 tổ chức buổi đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh để giải đáp những thắc mắc, vướng mắc, kiến nghị về các thủ tục, quy định đang áp dụng cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong tiếp xúc, tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ phía các cơ quan, tổ chức và người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn: Không còn tình trạng người dân xếp hàng dài làm hộ chiếu- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Cục phó A80

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại buổi đối thoại, thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn cho biết, hiện nay, A08 đã giải quyết, cấp hộ chiếu trực tuyến cho người dân Việt Nam, với tỷ lệ đạt 98%. Điều này đã giúp giảm thiểu việc đi lại của người dân, đặc biệt là việc phải xếp hàng để xin cấp hộ chiếu như trước đây.

Theo thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, những năm trước đây có cảnh người dân xếp hàng dài ở các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Nhưng đến năm nay, việc này đã chấm dứt hoàn toàn.

Thiếu tướng Tuấn cho rằng, đây là minh chứng trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Cục phó A08 cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng trong quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc, sai sót khi nâng cấp phần mềm, chuyển đổi số...

Do đó, Cục A08 tổ chức buổi đối thoại để được lắng nghe ý kiến, góp ý của người dân, doanh nghiệp, cơ quan ban ngành liên quan để cơ quan này hoàn thiện hơn về công nghệ, thủ tục, cũng như thái độ của cán bộ chiến sĩ.

Trong gần 3 tiếng đối thoại, đại diện các phòng, ban chuyên môn của A08 đã giải đáp nhiều câu hỏi, khúc mắc, của đại diện Đại sứ quán một số nước, từ đó ghi nhận, tiếp thu để nghiên cứu, xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn khẳng định, các ý kiến sẽ được tiếp nhận phân loại, xử lý kịp thời và đề xuất các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách hành chính, thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Tin liên quan

Du khách Nga vui mừng nhận lại hộ chiếu đánh rơi trước giờ xuất cảnh

Du khách Nga vui mừng nhận lại hộ chiếu đánh rơi trước giờ xuất cảnh

Một du khách Nga không giấu nổi xúc động khi được trao trả lại chiếc ví cùng hộ chiếu và tiền mặt đánh rơi, chỉ vài giờ trước khi rời khỏi Việt Nam.

Loạt quốc gia sắp bỏ vĩnh viễn đóng dấu lên hộ chiếu

Bộ Công an đề xuất hủy giá trị hộ chiếu với người bị truy nã

Khám phá thêm chủ đề

Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn Xếp hàng xin cấp hộ chiếu cải cách hành chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận