Đã chấm dứt tình trạng người dân xếp hàng dài làm hộ chiếu

Ngày 14.11, A08 tổ chức buổi đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh để giải đáp những thắc mắc, vướng mắc, kiến nghị về các thủ tục, quy định đang áp dụng cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong tiếp xúc, tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ phía các cơ quan, tổ chức và người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Cục phó A80 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại buổi đối thoại, thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn cho biết, hiện nay, A08 đã giải quyết, cấp hộ chiếu trực tuyến cho người dân Việt Nam, với tỷ lệ đạt 98%. Điều này đã giúp giảm thiểu việc đi lại của người dân, đặc biệt là việc phải xếp hàng để xin cấp hộ chiếu như trước đây.



Theo thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, những năm trước đây có cảnh người dân xếp hàng dài ở các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Nhưng đến năm nay, việc này đã chấm dứt hoàn toàn.

Thiếu tướng Tuấn cho rằng, đây là minh chứng trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Cục phó A08 cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng trong quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc, sai sót khi nâng cấp phần mềm, chuyển đổi số...

Do đó, Cục A08 tổ chức buổi đối thoại để được lắng nghe ý kiến, góp ý của người dân, doanh nghiệp, cơ quan ban ngành liên quan để cơ quan này hoàn thiện hơn về công nghệ, thủ tục, cũng như thái độ của cán bộ chiến sĩ.

Trong gần 3 tiếng đối thoại, đại diện các phòng, ban chuyên môn của A08 đã giải đáp nhiều câu hỏi, khúc mắc, của đại diện Đại sứ quán một số nước, từ đó ghi nhận, tiếp thu để nghiên cứu, xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn khẳng định, các ý kiến sẽ được tiếp nhận phân loại, xử lý kịp thời và đề xuất các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách hành chính, thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân.