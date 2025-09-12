Loạt quốc gia sắp bỏ vĩnh viễn đóng dấu lên hộ chiếu

Hai mươi chín quốc gia châu Âu sẽ bắt đầu loại bỏ dần dấu hộ chiếu vật lý để chuyển sang hệ thống nhập cảnh kỹ thuật số, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10.

Đến tháng 4 năm 2026, quá trình chuyển đổi sẽ hoàn tất trên khắp châu Âu và phần còn lại của thế giới sẽ theo sát bước tiến này.

Trong nhiều thập kỷ, con dấu hộ chiếu không chỉ là dấu hiệu nhập cảnh mà còn là chiến lợi phẩm cá nhân, kỷ vật từ những chuyến phiêu lưu nước ngoài. Nhưng trong thế giới công nghệ phát triển chóng mặt ngày nay, các quốc gia đang hy vọng sự thay đổi này sẽ hiệu quả hơn.

Trước đó, Anh, Singapore, Hồng Kông và Argentina đã hoàn toàn loại bỏ đóng dấu.

Châu Âu và Mỹ cũng đang chuyển sang hệ thống nhập cảnh sinh trắc học và kỹ thuật số, theo dõi chuyển động của du khách bằng nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay và quét kỹ thuật số.

Liên minh châu Âu sẽ triển khai hệ thống có tên Hệ thống nhập/xuất (EES) vào ngày 12 tháng 10, thay thế cho đóng dấu lên hộ chiếu đối với du khách ngoài EU nhập cảnh vào khu vực Schengen - một khu vực bao gồm 29 quốc gia.

Đến ngày 10 tháng 4 năm 2026, nếu đến châu Âu từ bất kỳ quốc gia nào khác ngoài EU, bạn sẽ được quét mã vạch - chứ không phải đóng dấu. Hệ thống sẽ chụp ảnh khuôn mặt và dấu vân tay của du khách, đồng thời lưu trữ thông tin nhập cảnh và xuất cảnh dưới dạng kỹ thuật số.

Điều này đồng nghĩa với việc kiểm tra biên giới nhanh hơn, an ninh tốt hơn và ít nguy cơ làm giả giấy tờ hơn. Nhưng đối với nhiều du khách, đây cũng là sự kết thúc của một nghi thức truyền thống.

Theo các chuyên gia du lịch, sự thay đổi này là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn: "Thế giới đang chuyển dịch từ dấu hộ chiếu vật lý sang hệ thống kỹ thuật số, tất cả vì mục đích tăng cường an ninh, kiểm soát biên giới hiệu quả hơn và hình thức thu thập dữ liệu chuẩn hóa hơn", Gabe Saglie, chuyên gia tại Travelzoo, chia sẻ với HuffPost.

Nói cách khác, vấn đề không nằm ở hoài niệm mà nằm ở tốc độ, an ninh và công nghệ.

Nếu đã đi du lịch quốc tế gần đây, du khách có thể nhận thấy việc không cần dấu hộ chiếu khi qua biên giới. Các quốc gia như Úc đã bắt đầu bỏ dấu hộ chiếu từ năm 2012, và cổng điện tử - làn đường tự động sử dụng sinh trắc học để cho phép nhập cảnh - đang trở nên phổ biến.

Trong 10 năm tới, các chuyên gia dự đoán hầu hết các quốc gia lớn sẽ chuyển sang hệ thống số, và con dấu hộ chiếu truyền thống sẽ trở thành di sản của quá khứ.