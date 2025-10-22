Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã báo cáo tình hình công tác của cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và tình hình phát triển của cộng đồng người Việt tại các nước Bắc Âu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định luôn lắng nghe, coi trọng những kiến nghị nhằm mục tiêu nâng cao giá trị, vị thế của Việt Nam; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hòa nhịp với cuộc sống của nước sở tại.

Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển của các nước sở tại, mà đồng thời còn là những đại sứ, những nhà văn hóa, cầu nối rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Phần Lan cũng như ở các nước Bắc Âu rất đoàn kết, thống nhất, luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, thể hiện tình cảm yêu nước. Bà con thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, nhiều người thành đạt, giữ những vị trí quan trọng hoặc chiếm lĩnh các lĩnh vực khoa học.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao hoạt động của cơ quan Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Phần Lan và ở các nước Bắc Âu. Dù số người ít nhưng cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hội nhập quốc tế, trách nhiệm của Việt Nam, chăm lo cộng đồng người Việt.

Tổng Bí thư cho biết, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra không gian hợp tác mới, trong đó trụ cột hợp tác về kinh tế, thương mại tiếp tục được đẩy mạnh; hợp tác về khoa học - công nghệ là lĩnh vực rất tiềm năng rất cần phải thúc đẩy, coi đây là một trụ cột rất quan trọng.

Đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, sản xuất công nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo đều là những lĩnh vực hợp tác mới mà Phần Lan và các nước Bắc Âu đã là một trong những nước đi đầu không phải chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới. Hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân, về du lịch cũng mở ra nhiều cơ hội tốt. Hợp tác giáo dục- đào tạo với Phần Lan để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trọng tâm trong thời gian tới.

Đảng Cộng sản Phần Lan luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước

Sáng 22.10 (theo giờ địa phương), tại Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg ẢNH: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất hơn nữa thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi lý luận; duy trì hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà hai Đảng là thành viên, trong đó có Hội nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế (IMCWP); phát huy vai trò của mỗi Đảng cũng như các hội hữu nghị trong việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và Phần Lan ở mỗi nước sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg thông tin về hoạt động phối hợp tích cực của Đảng Cộng sản Phần Lan và Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam nhằm góp phần quảng bá về đất nước, con người Phần Lan ở sở tại, cũng như tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg khẳng định Đảng Cộng sản Phần Lan luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Phần Lan cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới; ủng hộ lập trường nguyên tắc về việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.