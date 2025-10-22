Việt Nam - Phần Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo VN tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của VN đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Dấu mốc quan trọng

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb. Vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Alexander Stubb khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển bền chặt. Đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với VN - đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ có những bước phát triển hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp, mến khách và gặp lại Tổng thống Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định VN luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan; ghi nhớ sự hỗ trợ của Phần Lan dành cho VN trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước và bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, là bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của VN. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao VN và lời mời thăm VN tới Tổng thống Alexander Stubb.

Tổng thống Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan ẢNH: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ tương xứng với tầm vóc hiện có. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do VN - EU (EVFTA), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng... Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh VN luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào VN và sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường EU cũng như ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác VN - EU, Phần Lan - ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN - EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của VN. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Phần Lan khuyến khích các doanh nghiệp của nước này đẩy mạnh đầu tư vào VN trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh như công nghệ xanh, công nghệ chế biến, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ hậu cần...

Đáp lại đánh giá cao của Tổng thống Phần Lan đối với hội nhập và đóng góp của cộng đồng người VN ở sở tại, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn nhà nước và nhân dân Phần Lan đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng người VN tại Phần Lan sinh sống, học tập, làm việc ổn định. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người VN tiếp tục hội nhập và đóng góp hiệu quả vào xã hội sở tại, làm cầu nối quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có các vấn đề an ninh khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt xung đột. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ quan điểm chung của ASEAN về tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác ẢNH: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác VN - Phần Lan. Các văn kiện ký kết hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ NN-MT VN và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính VN và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính VN và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan.

Đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực

Cùng ngày, hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về một số kết quả quan trọng của cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb, khẳng định VN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Phần Lan để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân; khẳng định VN sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác VN - EU, Phần Lan - ASEAN.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, hợp tác giữa các địa phương và trên nhiều lĩnh vực khác. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở cấp cao và các cấp trên các kênh hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh Phần Lan là đối tác thương mại rất tiềm năng của VN tại Bắc Âu và đề nghị Phần Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với VN trong xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đẩy mạnh đầu tư vào VN, nhất là trong các ngành thế mạnh của Phần Lan như hợp tác biển, năng lượng tái tạo, môi trường, công nghệ chế biến... Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan ủng hộ việc EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của VN.

Hai bên trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, những nội dung cùng quan tâm; khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; ủng hộ quan hệ VN và EU. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời mời thăm VN của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Petteri Orpo.

Cũng trong ngày 21.10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu, thăm Trung tâm trải nghiệm - trụ sở Công ty Nokia tại Phần Lan.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược VN - Phần Lan Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN tới Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb từ ngày 20 - 22.10, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa VN và Phần Lan. Trong đó, hai bên khẳng định các nguyên tắc và đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược VN - Phần Lan vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.