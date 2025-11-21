David Beckham và Messi hào hứng khi Inter Miami sắp ra mắt sân mới

Sân mới của Inter Miami là dự án cuộc đời của David Beckham

Khu phức hợp Miami Freedom Park, trong đó bao gồm một sân vận động chính cho CLB Inter Miami có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, cùng các tiện ích đi kèm hiện đại bậc nhất có giá trị xây dựng hơn 1 tỉ USD. Đây là dự án tâm huyết cả đời của ông David Beckham và các đối tác anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas. Dự án này đang hoàn thiện và sẽ khai trương vào đầu năm 2026, với Messi cũng là nhân vật trung tâm.

Ông David Beckham sắp đạt ước mơ với dự án tâm huyết cả đời cho Inter Miami, cùng sự hiện diện của Messi Ảnh: Reuters

Messi khi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami có thời hạn đến tháng 12.2028, cũng thực hiện tại sân Miami Freedom Park, như đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đội bóng do ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu.

Theo lịch thi đấu mới MLS 2026, Inter Miami sẽ chính thức thi đấu trên sân nhà mới của mình Miami Freedom Park vào ngày 4.4.2026 với trận gặp đối thủ Austin FC. Trước đó, cực kỳ thú vị khi trong ngày mở màn mùa giải mới, Messi và đồng đội sẽ có trận làm khách gặp đối thủ Los Angeles FC của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc và châu Á là Son Heung-min trên sân Memorial Coliseum có sức chứa lên đến 77.500 chỗ ngồi.

Mùa giải MLS 2026 bắt đầu khởi tranh từ ngày 21 và 22.2.2026, các CLB sẽ thi đấu tổng cộng 34 trận, gồm 17 trận sân nhà và 17 trận sân khách. Từ ngày 25.5 đến 16.7, các trận đấu sẽ tạm dừng để các cầu thủ trở về đội tuyển chuẩn bị cho World Cup 2026 (khai diễn từ ngày 11.6 đến 19.7.2026 tại Mỹ, Mexico và Canada).

Lịch thi đấu mới MLS cùng ra mắt sân mới của Inter Miami, giúp Messi có bước chuẩn bị cực tốt trước thềm World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Vòng đấu thường niên của MLS 2026 sẽ kết thúc vào ngày 7.11, sau đó các CLB bước vào vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup. Từ mùa 2027, giải MLS sẽ chuyển sang thể thức thi đấu như phần lớn các giải VĐQG ở châu Âu, tức là diễn ra từ mùa hè năm này sang mùa xuân năm sau. Vòng play-off và tranh ngôi vô địch MLS Cup sẽ chuyển sang thi đấu vào tháng 5.

Hiện Messi và các đồng đội Inter Miami sau đợt FIFA Days tháng 11 đã trở lại và tập luyện chuẩn bị cho trận đấu bán kết khu vực miền Đông MLS Cup gặp FC Cincinnati lúc 5 giờ ngày 24.11 trên sân khách TQL. Vòng này chỉ thi đấu một trận quyết định, nếu hòa sau 90 phút sẽ đấu 2 hiệp phụ, tiếp tục hòa sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua.

Nếu Messi và Inter Miami vượt qua FC Cincinnati, họ sẽ tiến vào trận chung kết MLS Cup khu vực gặp Philadelphia Union hoặc New York City FC, hai đội ở cặp bán kết còn lại thi đấu lúc 7 giờ 45 ngày 24.11. Tuy nhiên, FC Cincinnati khá mạnh, đây là đối thủ đã đánh bại Inter Miami tỷ số 3-0 ngay tại sân TQL và hòa 0-0 tại sân Chase hồi tháng 7, ở vòng đấu thường niên MLS năm nay.

Ở các cặp bán kết MLS Cup khu vực miền Tây, Son Heung-min và CLB Los Angeles FC sẽ đến sân BC Place (với 65.061 khán giả) của đối thủ Vancouver Whitecaps FC đang chờ đợi và đối đầu với danh thủ Thomas Muller, lúc 9 giờ 30 ngày 23.11. Đội thắng cặp này sẽ vào chung kết gặp đội thắng cặp San Diego FC và Minnesota United FC lúc 10 giờ ngày 25.11.