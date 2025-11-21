Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

David Beckham và Messi hào hứng khi Inter Miami sắp ra mắt sân mới

Giang Lao
Giang Lao
21/11/2025 10:52 GMT+7

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và danh thủ Messi rất hào hứng, sau khi sân đấu mới của đội bóng Miami Freedom Park đã được ấn định ngày ra mắt trong mùa giải 2026, theo lịch thi đấu mới của MLS vừa công bố.

Sân mới của Inter Miami là dự án cuộc đời của David Beckham

Khu phức hợp Miami Freedom Park, trong đó bao gồm một sân vận động chính cho CLB Inter Miami có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, cùng các tiện ích đi kèm hiện đại bậc nhất có giá trị xây dựng hơn 1 tỉ USD. Đây là dự án tâm huyết cả đời của ông David Beckham và các đối tác anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas. Dự án này đang hoàn thiện và sẽ khai trương vào đầu năm 2026, với Messi cũng là nhân vật trung tâm.

David Beckham và Messi hào hứng khi Inter Miami sắp ra mắt sân mới- Ảnh 1.

Ông David Beckham sắp đạt ước mơ với dự án tâm huyết cả đời cho Inter Miami, cùng sự hiện diện của Messi

Ảnh: Reuters

Messi khi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami có thời hạn đến tháng 12.2028, cũng thực hiện tại sân Miami Freedom Park, như đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đội bóng do ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu.

Theo lịch thi đấu mới MLS 2026, Inter Miami sẽ chính thức thi đấu trên sân nhà mới của mình Miami Freedom Park vào ngày 4.4.2026 với trận gặp đối thủ Austin FC. Trước đó, cực kỳ thú vị khi trong ngày mở màn mùa giải mới, Messi và đồng đội sẽ có trận làm khách gặp đối thủ Los Angeles FC của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc và châu Á là Son Heung-min trên sân Memorial Coliseum có sức chứa lên đến 77.500 chỗ ngồi.

Mùa giải MLS 2026 bắt đầu khởi tranh từ ngày 21 và 22.2.2026, các CLB sẽ thi đấu tổng cộng 34 trận, gồm 17 trận sân nhà và 17 trận sân khách. Từ ngày 25.5 đến 16.7, các trận đấu sẽ tạm dừng để các cầu thủ trở về đội tuyển chuẩn bị cho World Cup 2026 (khai diễn từ ngày 11.6 đến 19.7.2026 tại Mỹ, Mexico và Canada).

David Beckham và Messi hào hứng khi Inter Miami sắp ra mắt sân mới- Ảnh 2.

Lịch thi đấu mới MLS cùng ra mắt sân mới của Inter Miami, giúp Messi có bước chuẩn bị cực tốt trước thềm World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Vòng đấu thường niên của MLS 2026 sẽ kết thúc vào ngày 7.11, sau đó các CLB bước vào vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup. Từ mùa 2027, giải MLS sẽ chuyển sang thể thức thi đấu như phần lớn các giải VĐQG ở châu Âu, tức là diễn ra từ mùa hè năm này sang mùa xuân năm sau. Vòng play-off và tranh ngôi vô địch MLS Cup sẽ chuyển sang thi đấu vào tháng 5.

Hiện Messi và các đồng đội Inter Miami sau đợt FIFA Days tháng 11 đã trở lại và tập luyện chuẩn bị cho trận đấu bán kết khu vực miền Đông MLS Cup gặp FC Cincinnati lúc 5 giờ ngày 24.11 trên sân khách TQL. Vòng này chỉ thi đấu một trận quyết định, nếu hòa sau 90 phút sẽ đấu 2 hiệp phụ, tiếp tục hòa sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua.

Nếu Messi và Inter Miami vượt qua FC Cincinnati, họ sẽ tiến vào trận chung kết MLS Cup khu vực gặp Philadelphia Union hoặc New York City FC, hai đội ở cặp bán kết còn lại thi đấu lúc 7 giờ 45 ngày 24.11. Tuy nhiên, FC Cincinnati khá mạnh, đây là đối thủ đã đánh bại Inter Miami tỷ số 3-0 ngay tại sân TQL và hòa 0-0 tại sân Chase hồi tháng 7, ở vòng đấu thường niên MLS năm nay.

Ở các cặp bán kết MLS Cup khu vực miền Tây, Son Heung-min và CLB Los Angeles FC sẽ đến sân BC Place (với 65.061 khán giả) của đối thủ Vancouver Whitecaps FC đang chờ đợi và đối đầu với danh thủ Thomas Muller, lúc 9 giờ 30 ngày 23.11. Đội thắng cặp này sẽ vào chung kết gặp đội thắng cặp San Diego FC và Minnesota United FC lúc 10 giờ ngày 25.11.

Tin liên quan

Ban quản lý đội tuyển Malaysia bị giải tán vì bê bối nghiêm trọng, HLV Shin Tae-yong giải cứu?

Ban quản lý đội tuyển Malaysia bị giải tán vì bê bối nghiêm trọng, HLV Shin Tae-yong giải cứu?

Dư luận Malaysia cực kỳ thất vọng với Rob Friend, người đứng đầu ban quản lý đội tuyển nước này, sau khi FIFA tiết lộ ông này đã không thành thật với cương vị chính của mình. Họ đòi HLV Shin Tae-yong đến thay thế.

‘Hãy trục xuất đội tuyển Malaysia khỏi Asian Cup’

FAM bị FIFA ‘bóc mẽ’ màn kịch tồi, bóng đá Malaysia bê bối từ dàn xếp tỷ số đến nhập tịch

Khám phá thêm chủ đề

Messi Inter Miami MLS David Beckham Son Heung-Min
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận