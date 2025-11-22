Cảnh sát Malaysia bất ngờ mở lại cuộc điều tra FAM gian lận, ghi âm lời khai nóng

Người từng bị bác đơn tố cáo được cảnh sát mời làm việc, cung cấp thêm chứng cứ quan trọng

Theo trang Malaysiakini, cảnh sát Malaysia đã được Ủy ban thư ký của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên hệ. Trước đó, ngày 18.11, FIFA đã gửi văn bản xử phạt chính thức đến FAM vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Trong tập tài liệu dài 64 trang, cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới còn chỉ ra những lỗi sai phạm nghiêm trọng của FAM và tuyên bố sẽ mở rộng điều tra, đưa mọi thứ ra ánh sáng.

Song song với tiết lộ của ký giả trang Malaysiakini, Tổng thư ký Liên minh Nhân quyền Malaysia (URIMAI), ông Satees Muniandy cũng xác nhận trên trang Focus Malaysia rằng, đã nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát ở TP.Petaling Jaya. Ông Satees Muniandy cho biết, cảnh sát TP.Petaling Jaya yêu cầu ông ghi âm lời khai của bản thân liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia. Đồng thời, ông Satees Muniandy còn cung cấp thêm một số giấy tờ mà ông đang nắm giữ, có thể trở thành bằng chứng quan trọng của việc này.

Vụ nhập tịch lậu của Malaysia có thể cấu thành tội phạm hình sự

Vào ngày 10.10.2025, ông Satees Muniandy chính là người đã nộp báo cáo lên cảnh sát Dang Wangi (Kuala Lumpur), sau khi có lo ngại rằng các cá nhân tại Cục Đăng ký quốc gia (NRD), Bộ Thanh niên và Thể thao và FAM có thể đã thông đồng làm giả tài liệu. Dù vậy, chưa đầy một tuần sau, đơn trình báo của ông Satees Muniandy đã bất ngờ bị bác bỏ vì cảnh sát quận Dang Wangi cho rằng vụ việc “không có yếu tố cấu thành tội phạm”.

Ông Satees Muniandy chia sẻ: “FIFA đã vạch trần những sai lầm nghiêm trọng của bóng đá Malaysia, khiến chúng ta phải xấu hổ. Nghiêm trọng hơn, FIFA xác định những hành vi gian lận này hoàn toàn có thể cấu thành tội phạm hình sự. Đây không còn là lời cáo buộc nữa, mà nó đã là phán quyết chính thức của FIFA. Giờ đây, chỉ có Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) mới có thể điều tra vụ việc. Họ được Ban thư ký của FIFA liên hệ và dĩ nhiên, tôi sẽ hợp tác hết mình”.

Tổng thư ký URIMAI cũng bất ngờ chỉ trích cảnh sát Malaysia vì vội vàng bác bỏ báo cáo của ông, không tiến hành điều tra dẫn đến việc FIFA phải vào cuộc như hiện nay.

Ông Satees Muniandy bức xúc: “Điều này đặt ra những câu hỏi lớn. Tại sao PDRM không thực hiện các bước này sớm hơn? Tại sao báo cáo của tôi bị bác bỏ mà không có bất kỳ cuộc điều tra thực sự nào? Ai đã tham gia vào vụ làm giả tài liệu này ở FAM và tại Cục Đăng ký Quốc gia (JPN)?”.

"Cả thế giới đang theo dõi việc làm xấu hổ của FAM"

Ngoài việc tiết lộ đã cung cấp lời khai cho cảnh sát Malaysia, ông Satees Muniandy cho biết vẫn đang bổ sung thêm tài liệu, làm rõ đơn tố cáo mà bản bản thân đã gửi đến các nước gồm Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan vào giữa tháng 11.2025. Bộ Tư pháp Brazil là cơ quan đầu tiên xác nhận đã bắt đầu quá trình điều tra và khẳng định sẽ gửi câu trả lời cho ông Satees Muniandy vào ngày 28.11. Trong khi đó, cơ quan điều tra ở Hà Lan cũng xác nhận đã nhận đơn của ông Satees Muniandy và sẽ sớm phối hợp với FIFA để làm sáng tỏa vụ việc.

Ông Satees Muniandy chỉ ra sự thật đau lòng: “Những hành động xấu hổ của FAM hiện đang bị cả thế giới theo dõi. Câu hỏi rất đơn giản, liệu chính quyền Malaysia sẽ hành động một cách chính trực hay chỉ hành động khi một tổ chức quốc tế như FIFA vạch trần? Tính toàn vẹn của giấy tờ quốc tịch không phải là vấn đề nhỏ, mà nó còn liên quan đến vấn đề an ninh. Chính quyền Malaysia phải giải thích tại sao hành động này chỉ được thực hiện khi có áp lực quốc tế. Người dân Malaysia xứng đáng được trả lời, đặc biệt là những đứa trẻ trên đất nước này, những người vẫn đang chờ đợi quyền công dân sau nhiều năm bị bỏ rơi”.