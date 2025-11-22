Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA điều tra đợt 2, triệu tập quan chức FAM: Việt Nam được xử thắng Malaysia trước trận tái đấu?

Quỳnh Phương
22/11/2025 17:12 GMT+7

FIFA chuẩn bị mở cuộc điều tra sâu nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), theo tiết lộ từ Chủ tịch AFC Windsor Paul John.

FIFA chuẩn bị mở cuộc điều tra giai đoạn hai, triệu tập lãnh đạo FAM

Theo New Straits Times, FAM tiếp tục lao đao sau bê bối tài liệu giả mạo, khi không chỉ bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỉ đồng), mà còn sắp phải đối mặt một cuộc điều tra độc lập thứ hai liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân và hệ thống quản lý nội bộ.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cuộc điều tra mới của FIFA sẽ làm rõ cách tài liệu bị làm giả được gửi đi, ai chịu trách nhiệm xử lý, cũng như những lỗ hổng mang tính hệ thống trong bộ máy của FAM.

FIFA điều tra đợt 2, triệu tập quan chức FAM: Việt Nam được xử thắng Malaysia trước trận tái đấu?- Ảnh 1.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John hy vọng cuộc điều tra của FIFA sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan

ẢNH: AFC

"Phần này thậm chí còn chưa bắt đầu. Những gì mọi người thấy hiện nay chỉ là vụ kỷ luật. Vụ thứ hai chỉ bắt đầu khi FIFA tiến hành điều tra. Vụ thứ nhất liên quan đến trận đấu, còn vụ thứ hai là về trách nhiệm", ông Windsor nói.

AFC dự đoán các điều tra viên của FIFA sẽ gọi làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao của FAM, bao gồm quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman và những nhân vật chủ chốt khác, ngay khi giai đoạn hai của quy trình được kích hoạt.

AFC yêu cầu xử lý trước hạn 31.3.2026

Về nguy cơ Malaysia bị đình chỉ tư cách thành viên của AFC, ông Windsor khẳng định điều này chưa được bàn bạc: "Đình chỉ không phải là điều được xem xét vào lúc này. Tất cả phụ thuộc vào kết luận điều tra. Nếu chỉ liên quan đến một vài cá nhân, quyết định sẽ khác. Nhưng nếu cả bộ máy chịu trách nhiệm, đó lại là câu chuyện khác".

Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ không bao che bê bối nhập tịch, yêu cầu điều tra toàn diện

AFC cho biết vụ việc cần được giải quyết trước ngày 31.3.2026 nhằm đảm bảo tiến độ của chu kỳ vòng loại Asian Cup 2027. Trong bối cảnh FAM chuẩn bị kháng cáo, AFC sẽ đề nghị FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đẩy nhanh tiến trình xét xử để tránh ảnh hưởng đến lịch thi đấu. Rất có thể, AFC sẽ xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia trước trận tái đấu vào ngày 31.3. 

Khám phá thêm chủ đề

FAM FIFA Chủ tịch AFC Datuk Seri Windsor Paul John Điều Tra bê bối nhập tịch Cầu thủ nhập tịch
