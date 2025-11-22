Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Nhà giàu... tương phản

Kinh Thi
Kinh Thi
22/11/2025 08:59 GMT+7

Newcastle và Man.City là hai trong số những CLB giàu nhất thế giới, nhưng đẳng cấp nhà giàu của họ lại rất tương phản nhau. Điều này sẽ được kiểm chứng qua cuộc đụng độ đêm nay (0 giờ 30 rạng sáng 23.11) tại giải Ngoại hạng Anh.

Ở mùa bóng 2023 - 2024, Newcastle - sau khi đã trở nên siêu giàu nhờ tiền đầu tư của tổ chức Public Investment Fund (PIF) từ Ả Rập Xê Út - trở lại đấu trường Champions League lần đầu tiên sau 2 thập niên vắng bóng. Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa sau 2 tháng đầu của mùa bóng. Nhưng Newcastle sau đó tuột dốc không phanh, chỉ đứng thứ 7 chung cuộc ở giải Ngoại hạng. Bài học khi ấy: đội bóng của HLV Eddie Howe không kham nổi hai đấu trường lớn là Champions League và Ngoại hạng Anh cùng lúc. Mùa này đang có diễn tiến tương tự. Newcastle đang nằm trong nhóm dẫn đầu Champions League. Nhưng họ là một trong 5 đội đã thua liên tiếp ở 2 vòng đấu vừa qua tại giải Ngoại hạng, hiện đứng ở nửa dưới và chỉ hơn 2 điểm so với nhóm rớt hạng. Trong 4 vòng gần đây, Newcastle thua đến 3 trận, trước các đối thủ đều không đáng gờm gồm Brighton, West Ham, Brentford.

Thách thức Newcastle trong khoảng 1 tháng sắp tới (từ nay đến ngày lễ tặng quà 26.12) là lịch thi đấu khủng khiếp: 10 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng, Cúp Liên đoàn và Champions League. Đối thủ ở giải Ngoại hạng đều rất nặng ký khi sau Man.City là Tottenham, Sunderland, Chelsea, M.U. Cả HLV Howe lẫn lực lượng Newcastle nói chung bị cho là chưa đủ tầm vóc để chinh phục hoàn cảnh khốc liệt trong bóng đá đỉnh cao. Vì sao núi tiền của PIF không đủ giúp Newcastle thay đổi tầm vóc một cách hoàn toàn? Đây chính là nhược điểm chung của loại hình "nhà giàu mới" trong bóng đá thời nay: họ bị trói buộc bởi quy định công bằng tài chính (chẳng phải cứ muốn rải tiền mua sắm là được), và không có sức cuốn hút ngôi sao. Newcastle muốn mua Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Bryan Mbeumo về đá cùng Alexander Isak. Kết quả là các ngôi sao vừa nêu đều chọn đội khác, trong khi chính Isak bỏ đi.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Nhà giàu... tương phản- Ảnh 1.

Haaland (phải) sắp đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh

ẢNH: REUTERS

Man.City cũng là đội siêu giàu, nhưng ở thái cực ngược lại. Họ đã vô địch Champions League, vang danh dưới thời HLV Pep Guardiola, và thật ra đã vô địch giải Ngoại hạng từ trước khi có Guardiola. Sự nổi tiếng và thành công trong một thời gian dài (cùng nguồn thu nhập đi kèm) giúp Man.City đối phó thành công quy định công bằng tài chính và dễ dàng lôi kéo ngôi sao. Ai cũng nhắc đến Erling Haaland. Kỳ thực Jeremy Doku mới là cầu thủ hay nhất của Man.City trong trận thắng Liverpool 3-0 vừa qua. Nico O'Reilly, Ryan Cherki, Tijjani Reijnders... đều mới nổi lên trong thời gian gần đây. Đội hình Man.City luôn có nét mới. Mặt khác, HLV Guardiola quá dày dạn kinh nghiệm trong việc chinh chiến ở nhiều trận địa lớn cùng lúc, đấy là những khác biệt mang tính bản chất giữa hai đội bóng siêu giàu.

Ngày xưa, huyền thoại Alan Shearer làm nên kỷ lục ghi 260 bàn ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle. Đêm nay, nếu như Haaland ghi bàn, anh sẽ xô ngã kỷ lục ghi 100 bàn ở giải Ngoại hạng nhanh nhất của Shearer, ngay trên sân Newcastle. Kỷ lục của Shearer là ghi 100 bàn trong 124 trận, Haaland hiện đã có 99 bàn chỉ trong 108 trận. Và tất nhiên chẳng ai ngờ vực khả năng phá lưới của Haaland - người đã ghi 14 bàn trong 11 trận ở giải Ngoại hạng mùa này, bên cạnh 16 bàn chỉ trong 8 trận cho Na Uy ở vòng loại World Cup.

Lịch thi đấu

Ngày 22.11:

19 giờ 30: Burnley - Chelsea

22 giờ: Liverpool - Nottingham Forest

Bournemouth - West Ham

Wolves - Crystal Palace

Brighton - Brentford

Fulham - Sunderland

Tin liên quan

FIFA phanh phui thêm quy trình nhập tịch cực bất thường của Malaysia: Xin cấp hộ chiếu chỉ nửa nốt nhạc

FIFA phanh phui thêm quy trình nhập tịch cực bất thường của Malaysia: Xin cấp hộ chiếu chỉ nửa nốt nhạc

Theo New Straits Times, FIFA đã chỉ ra quy trình duyệt hộ chiếu cho nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia diễn ra bất thường khi nhiều hồ sơ được phê duyệt ngay trong ngày nộp.

Bộ trưởng Malaysia đau lòng vì không thể sa thải quan chức FAM, Tổng thư ký AFC cảnh báo nóng

Thủ tướng Malaysia chính thức lên tiếng vụ nhập tịch lậu: Rất đau đớn, kiên quyết không che đậy cho FAM

