Luật sư Malaysia: Cầu thủ nhập tịch có thể kiện FAM nhưng coi chừng 'gậy ông đập lưng ông'

FAM và 7 cầu thủ đều có thể kiện nhau

Theo báo The Star của Malaysia, ông Richard Wee, chuyên gia luật thể thao Malaysia, đồng thời là trọng tài của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI), cho rằng các cầu thủ có thể cáo buộc FAM thiếu trách nhiệm trong việc xử lý hồ sơ gửi lên FIFA.

"Họ có thể lập luận rằng FAM thiếu trách nhiệm trong quản lý hồ sơ. Nhưng đây là vụ kiện rất khó có cửa thắng và cực kỳ khó chứng minh", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông thì điều ngược lại cũng có thể xảy ra: FAM hoàn toàn có thể kiện ngược các cầu thủ vì cung cấp thông tin sai lệch: "FAM có thể nói rằng các bạn khai có gốc gác Malaysia, khai ông bà là người Malaysia, nhưng cuối cùng lại không phải. Như vậy là gây hiểu lầm", ông Richard Wee nhận định.

Ông Richard Wee là luật sư thể thao có tiếng ở Malaysia ẢNH: HÃNG LUẬT RICHARD WEE

Ông cho biết cả ba phía - FAM, cầu thủ và người đại diện - đều có thể theo đuổi hành động pháp lý khi các bên đã đổ lỗi cho nhau. Nhưng theo chuyên gia này một cuộc chiến pháp lý nhiều phía sẽ chỉ khiến tất cả "trông tuyệt vọng và không có lợi cho ai".

Rủi ro hình sự

Ông Richard nêu rõ một khía cạnh quan trọng nhưng ít được nhắc tới: trách nhiệm hình sự. Vì 7 cầu thủ đều đã có quốc tịch Malaysia, họ phải tuân theo Bộ luật Hình sự Malaysia: "Cảnh sát có thể điều tra họ theo các điều khoản liên quan tới làm giả giấy tờ. FAM cũng có thể bị xem xét liên đới tùy vào kết luận điều tra", ông nói.

Nhận xét về quyết định có lập luận đầy đủ của Ủy ban Kháng cáo FIFA - nơi giữ nguyên mức phạt nặng đối với FAM và 7 cầu thủ - ông Richard đánh giá đây là quyết định "rất kỹ lưỡng", được xem xét bởi các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, bao gồm cả một cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

FIFA sẽ điều tra trách nhiệm cá nhân trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Ủy ban cho biết họ đã xem xét toàn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm cả tài liệu của Tổng thư ký FAM (người hiện đang bị đình chỉ) - một quyết định mà FIFA mô tả là "chiêu trò đánh bóng truyền thông". Bên cạnh đó, ủy ban cũng rà soát các giấy khai sinh gây tranh cãi cùng những tài liệu được nộp lên Cục Đăng ký Quốc gia (NRD), trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Dù thừa nhận NRD có cấp giấy khai sinh tạm thời, ủy ban nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về người nộp tài liệu gốc - những giấy tờ bị cho là không đầy đủ hoặc giả mạo.

Ông Richard giải thích rằng dù FAM hay các cầu thủ có khẳng định mình vô tội thì cũng không thay đổi được thực tế là giấy tờ đã bị làm giả. Và chỉ riêng việc sử dụng tài liệu giả đã đủ để bị xử phạt; ý định có hay không không phải là yếu tố quyết định, mà quan trọng là họ đã hưởng lợi từ những giấy tờ đó.

Ông cũng cho biết trong luật thể thao, trọng tài không cần tiêu chuẩn chứng minh nghiêm ngặt như tòa dân sự hay tòa hình sự. Họ chỉ cần đạt tới mức “thỏa mãn hợp lý” để khẳng định có sai phạm.

Theo ông Richard, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã xem xét từng cầu thủ một cách riêng biệt và đưa ra các kết luận mà ông đánh giá là “gây bất lợi nghiêm trọng” cho FAM.

Con đường gian nan nếu FAM kháng cáo lên CAS

Luật sư Richard cho rằng FAM sẽ đối mặt với nhiều trở ngại khi đưa vụ việc sang Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc FAM kháng cáo lên CAS sẽ chẳng thay đổi được gì ẢNH: REUTERS

"Hội đồng CAS gồm các luật sư thể thao giàu kinh nghiệm, họ có thể xem xét các lập luận mang tính kỹ thuật", ông nhận định.

Ông Richard kết luận rằng vụ việc là thất bại mang tính hệ thống và cần truy cứu trách nhiệm toàn diện: "Danh tiếng quốc gia đang bị ảnh hưởng. Nhà tài trợ, truyền thông, quan chức nước ngoài - họ sẽ nhìn chúng ta khác đi. Vì sao chúng ta lại rơi vào tình thế này? Niềm tự hào ở đâu? Phẩm giá ở đâu?", ông kết luận.