Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Luật sư Malaysia: Cầu thủ nhập tịch có thể kiện FAM nhưng coi chừng 'gậy ông đập lưng ông'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
22/11/2025 18:56 GMT+7

Luật sư thể thao Richard Wee (Malaysia) nhận định 7 cầu thủ nhập tịch có thể kiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhưng cảnh báo cơ hội thành công gần như không đáng kể và nguy cơ 'gậy ông đập lưng ông' rất cao.

FAM và 7 cầu thủ đều có thể kiện nhau

Theo báo The Star của Malaysia, ông Richard Wee, chuyên gia luật thể thao Malaysia, đồng thời là trọng tài của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI), cho rằng các cầu thủ có thể cáo buộc FAM thiếu trách nhiệm trong việc xử lý hồ sơ gửi lên FIFA.

"Họ có thể lập luận rằng FAM thiếu trách nhiệm trong quản lý hồ sơ. Nhưng đây là vụ kiện rất khó có cửa thắng và cực kỳ khó chứng minh", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông thì điều ngược lại cũng có thể xảy ra: FAM hoàn toàn có thể kiện ngược các cầu thủ vì cung cấp thông tin sai lệch: "FAM có thể nói rằng các bạn khai có gốc gác Malaysia, khai ông bà là người Malaysia, nhưng cuối cùng lại không phải. Như vậy là gây hiểu lầm", ông Richard Wee nhận định.

Luật sư Malaysia: Cầu thủ nhập tịch có thể kiện FAM nhưng coi chừng 'gậy ông đập lưng ông'- Ảnh 1.

Ông Richard Wee là luật sư thể thao có tiếng ở Malaysia

ẢNH: HÃNG LUẬT RICHARD WEE

Ông cho biết cả ba phía - FAM, cầu thủ và người đại diện - đều có thể theo đuổi hành động pháp lý khi các bên đã đổ lỗi cho nhau. Nhưng theo chuyên gia này một cuộc chiến pháp lý nhiều phía sẽ chỉ khiến tất cả "trông tuyệt vọng và không có lợi cho ai".

Rủi ro hình sự

Ông Richard nêu rõ một khía cạnh quan trọng nhưng ít được nhắc tới: trách nhiệm hình sự. Vì 7 cầu thủ đều đã có quốc tịch Malaysia, họ phải tuân theo Bộ luật Hình sự Malaysia: "Cảnh sát có thể điều tra họ theo các điều khoản liên quan tới làm giả giấy tờ. FAM cũng có thể bị xem xét liên đới tùy vào kết luận điều tra", ông nói.

Nhận xét về quyết định có lập luận đầy đủ của Ủy ban Kháng cáo FIFA - nơi giữ nguyên mức phạt nặng đối với FAM và 7 cầu thủ - ông Richard đánh giá đây là quyết định "rất kỹ lưỡng", được xem xét bởi các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, bao gồm cả một cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

FIFA sẽ điều tra trách nhiệm cá nhân trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Ủy ban cho biết họ đã xem xét toàn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm cả tài liệu của Tổng thư ký FAM (người hiện đang bị đình chỉ) - một quyết định mà FIFA mô tả là "chiêu trò đánh bóng truyền thông". Bên cạnh đó, ủy ban cũng rà soát các giấy khai sinh gây tranh cãi cùng những tài liệu được nộp lên Cục Đăng ký Quốc gia (NRD), trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Dù thừa nhận NRD có cấp giấy khai sinh tạm thời, ủy ban nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về người nộp tài liệu gốc - những giấy tờ bị cho là không đầy đủ hoặc giả mạo.

Ông Richard giải thích rằng dù FAM hay các cầu thủ có khẳng định mình vô tội thì cũng không thay đổi được thực tế là giấy tờ đã bị làm giả. Và chỉ riêng việc sử dụng tài liệu giả đã đủ để bị xử phạt; ý định có hay không không phải là yếu tố quyết định, mà quan trọng là họ đã hưởng lợi từ những giấy tờ đó.

Ông cũng cho biết trong luật thể thao, trọng tài không cần tiêu chuẩn chứng minh nghiêm ngặt như tòa dân sự hay tòa hình sự. Họ chỉ cần đạt tới mức “thỏa mãn hợp lý” để khẳng định có sai phạm.

Theo ông Richard, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã xem xét từng cầu thủ một cách riêng biệt và đưa ra các kết luận mà ông đánh giá là “gây bất lợi nghiêm trọng” cho FAM.

Con đường gian nan nếu FAM kháng cáo lên CAS

Luật sư Richard cho rằng FAM sẽ đối mặt với nhiều trở ngại khi đưa vụ việc sang Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Luật sư Malaysia: Cầu thủ nhập tịch có thể kiện FAM nhưng coi chừng 'gậy ông đập lưng ông'- Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc FAM kháng cáo lên CAS sẽ chẳng thay đổi được gì

ẢNH: REUTERS

"Hội đồng CAS gồm các luật sư thể thao giàu kinh nghiệm, họ có thể xem xét các lập luận mang tính kỹ thuật", ông nhận định.

Ông Richard kết luận rằng vụ việc là thất bại mang tính hệ thống và cần truy cứu trách nhiệm toàn diện: "Danh tiếng quốc gia đang bị ảnh hưởng. Nhà tài trợ, truyền thông, quan chức nước ngoài - họ sẽ nhìn chúng ta khác đi. Vì sao chúng ta lại rơi vào tình thế này? Niềm tự hào ở đâu? Phẩm giá ở đâu?", ông kết luận.

Tin liên quan

FIFA điều tra đợt 2, triệu tập quan chức FAM: Việt Nam được xử thắng Malaysia trước trận tái đấu?

FIFA điều tra đợt 2, triệu tập quan chức FAM: Việt Nam được xử thắng Malaysia trước trận tái đấu?

FIFA chuẩn bị mở cuộc điều tra sâu nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), theo tiết lộ từ Tổng thư ký AFC Windsor Paul John.

Nguy cơ FAM bị FIFA cấm vận ngay lập tức: Bóng đá Malaysia phải tự cứu mình

Cảnh sát Malaysia bất ngờ mở lại cuộc điều tra FAM gian lận, ghi âm lời khai nóng

Khám phá thêm chủ đề

FAM luật sư thể thao Cầu thủ nhập tịch Kháng cáo FIFA bê bối nhập tịch làm giả giấy tờ Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận