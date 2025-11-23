FAM nên ‘đầu hàng’ để FIFA giám sát toàn diện, sếp lớn AFC lại cảnh báo cực nóng

Bóng đá Malaysia không còn lối thoát, FAM đánh mất mọi niềm tin

Trước diễn biến mới, với tiết lộ gây sốc từ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Seri Windsor Paul John, FAM không chỉ đối mặt với án phạt hiện nay từ FIFA, hiện chỉ còn bước tiếp theo là kháng cáo ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hay không. Cơ quan này còn bị điều tra một vụ việc nghiêm trọng hơn, đó là về cách thức nộp các tài liệu giả mạo, ai đã xử lý chúng và những sai sót mang tính hệ thống.

Chủ tịch danh dự FAM, Hamidin (bìa phải) gặp Chủ tịch FIFA gần đây, và nhận giải thưởng AFC cho bóng đá Malaysia, thay vì là quyền chủ tịch lên nhận. Cơ quan này đang bị FIFA điều tra tiếp những sai sót mang tính hệ thống Ảnh: Chụp màn hình Gianni Infantino/instagram

"Phần này thậm chí còn chưa bắt đầu. Những gì bạn thấy bây giờ là vụ kiện kỷ luật. Vụ kiện còn lại chỉ bắt đầu khi FIFA bắt đầu điều tra. Vụ kiện đầu tiên liên quan đến các trận đấu. Vụ kiện thứ hai liên quan đến trách nhiệm", ông Seri Windsor Paul John nói.

Tổng thư ký của AFC còn cho biết, các nhà điều tra FIFA sẽ triệu tập các quan chức cấp cao của FAM, bao gồm quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi, Tổng thư ký Noor Azman Rahman và các nhân vật chủ chốt khác, khi giai đoạn hai của quá trình chính thức bắt đầu.

Cho đến nay, FIFA chưa đình chỉ tư cách thành viên của FAM, nhưng các cuộc điều tra đang diễn ra về nội bộ hoạt động của cơ quan này nếu phát hiện có sai sót mang tính hệ thống, cơ quan bóng đá thế giới sẽ hành động ngay lập tức, theo ông Seri Windsor Paul John.

Ông Seri Windsor Paul John cũng xác nhận, AFC đã đề nghị FIFA và CAS đẩy nhanh tiến độ phiên điều trần (nếu FAM kháng cáo), để giải quyết vấn đề FAM và vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" cho đội tuyển Malaysia trước ngày 31.3.2026 phù hợp với chu kỳ vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Theo Channel News Asia, FIFA đã chính thức yêu cầu ban thư ký của mình tiến hành một cuộc điều tra chính thức về nội bộ của FAM từ ngày 20.11.

"Đòn kép giáng vào FAM giữa cuộc khủng hoảng nghiêm trọng", New Straits Times bày tỏ. Trong khi đó, cũng trên báo Malaysia này, nhà báo Ajitpal Singh trong bài viết: "Hãy để FIFA giám sát bóng đá Malaysia", kêu gọi "FIFA nên thành lập một Ủy ban Bình thường hóa để giám sát và tái thiết lại cơ quan bóng đá Malaysia (FAM) trong vòng 24 tháng".

Chỉ có FIFA mới cứu được bóng đá Malaysia

"Bóng đá Malaysia rất cần một sự tái thiết, thoát khỏi mọi tranh cãi và trở ngại, và chỉ có FIFA mới có thể giúp đỡ. Vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch không phải là một vấn đề nhỏ. Đối với cơ quan quản lý bóng đá (FAM), việc này tương đương với việc nộp đơn và hy vọng không ai kiểm tra. Khi FIFA đưa ra lệnh trừng phạt, mọi chuyện đã rõ ràng. FAM gian dối và đánh mất mọi niềm tin", Ajitpal Singh viết.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

"Giữa sự hỗn loạn, một niềm hy vọng kỳ lạ đã lóe lên. Một Ủy ban Bình thường hóa do FIFA bổ nhiệm có thể là cơ hội tốt nhất để bóng đá Malaysia tái thiết. Tuy nhiên, FIFA không thành lập Ủy ban Bình thường hóa chỉ vì mọi thứ "có vẻ tồi tệ". Cơ quan bóng đá thế giới sẽ làm điều đó khi một liên đoàn thành viên không còn đáp ứng được các yêu cầu quản trị bắt buộc của mình.

Trong bối cảnh của FAM hiện nay, điều này dường như sắp xảy ra, nghĩa là họ không hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra, không khắc phục các vấn đề về cơ cấu do FIFA nêu ra, cho phép "các bên liên quan" tác động đến các quyết định bóng đá, không thể đảm bảo tính toàn vẹn trong tài liệu và phê duyệt, hoặc đơn giản là không khôi phục trật tự sau một vụ bê bối lớn.

Nếu FAM không tuân thủ, FIFA sẽ vào cuộc, đình chỉ chức vụ lãnh đạo và thành lập ủy ban để tái thiết quản trị, giám sát kiểm toán và tổ chức các cuộc bầu cử trong sạch. Tóm lại, đây là một cuộc tái khởi động toàn diện về mặt hành chính, với FIFA sẽ nắm giữ nút quyền lực của bóng đá Malaysia", Ajitpal Singh nhấn mạnh.

Cũng theo nhà báo Ajitpal Singh, FIFA đã từng áp dụng và thành lập các ủy ban để tái thiết các liên đoàn bóng đá thành viên như Ghana, Trinidad & Tobago, Namibia và Pakistan khi xảy ra khủng hoảng, và đã rất thành công.

Do đó, với trường hợp của bóng đá Malaysia hiện nay, mọi thứ gần như tương tự và cơ quan này cũng sắp mất mọi quyền kiểm soát. Vì vậy, một cuộc tái thiết do FIFA "chỉ huy" là điều hết sức cần thiết để cải tổ toàn diện bóng đá Malaysia.

"Ủy ban Bình thường hóa của FIFA sẽ thanh lọc toàn bộ ban lãnh đạo FAM hiện nay mà không vi phạm các quy tắc của tổ chức này, tái cấu trúc bộ máy quản trị, giám sát kiểm toán và thực thi các cuộc bầu cử, và chỉ trung thành với cơ quan bóng đá thế giới này, chứ không phải chính trị hay các phe phái quyền lực.

Hãy để FIFA nắm quyền trong 24 tháng. Hãy để họ phá bỏ và xây dựng lại. Hãy để họ lôi bóng đá Malaysia ra ánh sáng", nhà báo Ajitpal Singh kết luận.