Nguy cơ kiện tụng giữa cầu thủ và FAM: Luật sư khuyên cân nhắc lợi và hại

Theo The Star (Malaysia), chuyên gia luật thể thao Richard Wee - đồng thời là trọng tài của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) - nhận định rằng các cầu thủ trong vụ bê bối giấy tờ hoàn toàn có thể cáo buộc FAM thiếu trách nhiệm khi xử lý hồ sơ gửi lên FIFA. Ông cho rằng khả năng theo đuổi một vụ kiện như vậy là có, nhưng cửa thắng gần như không đáng kể và quá trình chứng minh sẽ vô cùng phức tạp.

Vị luật sư này cũng lưu ý rằng tình huống có thể đảo chiều, khi FAM về lý thuyết vẫn có quyền kiện ngược các cầu thủ vì khai báo thông tin không chính xác về nguồn gốc gia đình. Theo nhận định của ông, nếu FAM lập luận rằng cầu thủ đã cung cấp dữ liệu gây hiểu lầm về gốc gác Malaysia của mình, đây cũng có thể trở thành một hướng kiện hợp lệ.

FIFA sẽ điều tra trách nhiệm cá nhân trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Ông Richard Wee cho biết thêm rằng cả FAM, nhóm cầu thủ lẫn người đại diện đều có khả năng kéo nhau ra tòa trong bối cảnh các bên bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, theo ông, một cuộc chiến pháp lý đa chiều sẽ chỉ khiến tất cả trở nên rối ren và tạo cảm giác “tuyệt vọng” hơn là mang lại lợi ích thật sự.

Trách nhiệm hình sự

Ngoài yếu tố dân sự, ông Richard còn nhấn mạnh nguy cơ liên quan đến trách nhiệm hình sự - điều mà theo ông chưa được dư luận chú ý đúng mức. Vì cả 7 cầu thủ đều đã nhập quốc tịch Malaysia, họ đương nhiên chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Hình sự Malaysia. Ông cho rằng cơ quan điều tra có thể xem xét họ dưới các điều khoản liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, và FAM cũng không loại trừ khả năng bị liên đới tùy vào kết luận điều tra.

Bình luận về phán quyết của Ủy ban Kháng cáo FIFA - nơi giữ nguyên mức phạt với FAM và 7 cầu thủ - ông Richard đánh giá đây là quyết định được chuẩn bị rất kỹ, dựa trên phân tích của những chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm, trong đó có cả một cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ủy ban cho biết họ đã rà soát toàn bộ tài liệu liên quan, từ hồ sơ của tổng thư ký FAM đang bị đình chỉ - một động thái mà FIFA gọi là “chiêu trò đánh bóng truyền thông” - cho tới các giấy khai sinh gây tranh cãi và những tài liệu nộp lên Cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Mặc dù thừa nhận NRD có cấp giấy khai sinh tạm, ủy ban khẳng định trách nhiệm vẫn thuộc về người nộp các giấy tờ gốc, vốn bị xem là thiếu hoặc sai lệch.

Ông Richard cho biết đội ngũ chuyên gia của FIFA đều là người có kinh nghiệm ẢNH: REUTERS

Ông Richard phân tích rằng dù FAM hay các cầu thủ có tự nhận mình vô tội thì việc tài liệu đã bị làm giả là điều không thể phủ nhận. Trong trường hợp này, chỉ cần sử dụng giấy tờ giả đã đủ để bị xử phạt; yếu tố động cơ không phải là trọng tâm, bởi điều quan trọng là họ đã được hưởng lợi từ những tài liệu không hợp lệ đó. Ông cũng nhắc lại rằng trong luật thể thao, trọng tài chỉ cần đạt tới mức “thỏa mãn hợp lý”, thấp hơn tiêu chuẩn của tòa dân sự và hình sự, để xác định có sai phạm.

Cũng theo ông, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã đánh giá từng cầu thủ một cách riêng rẽ và đưa ra những kết luận mà ông mô tả là “gây bất lợi nghiêm trọng” cho FAM.