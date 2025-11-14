Cà Mau: Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị

Ngày 14.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau đã gửi văn bản đến Sở Nội vụ và Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Động thái này diễn ra sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh ban hành Kết luận 029-KL/ĐU (11.8.2025) về công tác cán bộ và báo cáo từ Sở Nội vụ liên quan quy trình cho thôi việc ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Phó giám đốc công ty.

UBND Cà Mau yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau ẢNH: CTV

UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì việc kiểm điểm đối với ông Dương Thành Nghĩa (Chủ tịch HĐQT), ông Lưu Minh Hưng (Giám đốc công ty) và ông Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó giám đốc, đồng thời là người đại diện phần vốn nhà nước). UBND tỉnh cũng cho rằng thông báo (ngày 8.9.2025) của Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho thấy quy trình giải quyết đơn thôi việc của ông Tuấn chưa bảo đảm quy định, dẫn đến yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân.

Riêng ông Dương Thành Nghĩa bị yêu cầu kiểm điểm bổ sung do ký Thông báo 01/TB-MTĐT ngày 2.1.2025 về việc thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó xác định ông Tuấn không còn giữ chức vụ phó giám đốc khi chưa xin ý kiến chủ sở hữu và khi Ban giám đốc công ty chưa họp xem xét đơn xin nghỉ việc của ông Tuấn.

UBND tỉnh cũng đề nghị HĐQT công ty căn cứ bộ luật Lao động, Điều lệ và Quy chế hoạt động để xem xét trách nhiệm của Ban giám đốc, các phó giám đốc không phải là người đại diện vốn nhà nước và bộ phận chuyên môn liên quan. Việc tổ chức kiểm điểm được yêu cầu thực hiện đầy đủ, làm rõ từng sai phạm phát sinh trong quá trình xử lý nhân sự, nhằm chấn chỉnh hoạt động quản trị và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau rà soát, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc công ty, thôi việc chưa đúng quy định. Đồng thời đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan về sở trước ngày 5.9.



Ông Nguyễn Quốc Tuấn là người được UBND tỉnh Cà Mau cử làm đại diện một phần vốn nhà nước tại công ty, nhưng Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho ông Tuấn nghỉ việc mà không thông qua bất kỳ ý kiến nào của cơ quan chủ sở hữu. Điều này trái với các quy định hiện hành về quản lý người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được nêu rõ tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP.



