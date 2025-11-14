Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị

Gia Bách
Gia Bách
14/11/2025 19:01 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau, sau khi phát sinh nhiều sai sót trong quản trị, điều hành và cho thôi việc cán bộ không đúng quy trình.

Ngày 14.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau đã gửi văn bản đến Sở Nội vụ và Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. 

Động thái này diễn ra sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh ban hành Kết luận 029-KL/ĐU (11.8.2025) về công tác cán bộ và báo cáo từ Sở Nội vụ liên quan quy trình cho thôi việc ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Phó giám đốc công ty.

Cà Mau: Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị - Ảnh 1.

UBND Cà Mau yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau

ẢNH: CTV

UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì việc kiểm điểm đối với ông Dương Thành Nghĩa (Chủ tịch HĐQT), ông Lưu Minh Hưng (Giám đốc công ty) và ông Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó giám đốc, đồng thời là người đại diện phần vốn nhà nước). UBND tỉnh cũng cho rằng thông báo (ngày 8.9.2025) của Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho thấy quy trình giải quyết đơn thôi việc của ông Tuấn chưa bảo đảm quy định, dẫn đến yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân.

Riêng ông Dương Thành Nghĩa bị yêu cầu kiểm điểm bổ sung do ký Thông báo 01/TB-MTĐT ngày 2.1.2025 về việc thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó xác định ông Tuấn không còn giữ chức vụ phó giám đốc khi chưa xin ý kiến chủ sở hữu và khi Ban giám đốc công ty chưa họp xem xét đơn xin nghỉ việc của ông Tuấn.

UBND tỉnh cũng đề nghị HĐQT công ty căn cứ bộ luật Lao động, Điều lệ và Quy chế hoạt động để xem xét trách nhiệm của Ban giám đốc, các phó giám đốc không phải là người đại diện vốn nhà nước và bộ phận chuyên môn liên quan. Việc tổ chức kiểm điểm được yêu cầu thực hiện đầy đủ, làm rõ từng sai phạm phát sinh trong quá trình xử lý nhân sự, nhằm chấn chỉnh hoạt động quản trị và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau rà soát, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc công ty, thôi việc chưa đúng quy định. Đồng thời đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan về sở trước ngày 5.9.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn là người được UBND tỉnh Cà Mau cử làm đại diện một phần vốn nhà nước tại công ty, nhưng Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho ông Tuấn nghỉ việc mà không thông qua bất kỳ ý kiến nào của cơ quan chủ sở hữu. Điều này trái với các quy định hiện hành về quản lý người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được nêu rõ tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP.


Tin liên quan

Cà Mau: Truy trách nhiệm vụ cho Phó giám đốc Công ty môi trường thôi việc

Cà Mau: Truy trách nhiệm vụ cho Phó giám đốc Công ty môi trường thôi việc

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau xác định tập thể, cá nhân liên quan việc cho phó giám đốc công ty thôi việc chưa đúng quy định.

Khám phá thêm chủ đề

công ty cp môi trường đô thị kiểm điểm đại diện vốn nhà nước Nghỉ việc cà mau Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận