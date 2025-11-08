UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm điểm Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Trị

Ngày 8.11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành kết luận về nội dung tố cáo đối với ông Lê Thanh Tuân, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Trị. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với ông Tuân và các tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó, UBND tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành xác minh 2 nội dung tố cáo đối với ông Lê Thanh Tuân, gồm: việc thực hiện thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động cho Cơ sở cấp cứu ngoại viện An Đức (thuộc Công ty CP Cấp cứu 115 An Đức) và việc có người thân là cổ đông lớn tại một công ty khác, hoạt động trong lĩnh vực cấp cứu, vi phạm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kết quả xác minh cho thấy, nội dung tố cáo thứ nhất có phần đúng. Ông Lê Thanh Tuân, với vai trò trưởng đoàn thẩm định, đã ký văn bản có sai sót trong quá trình soạn thảo và thiếu kiểm tra, rà soát, dẫn đến việc xác nhận thông tin chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quá trình xin cấp phép hoạt động của Cơ sở cấp cứu ngoại viện An Đức.

Quá trình thẩm định hồ sơ của Sở Y tế Quảng Bình (cũ) cũng phát sinh một số sai sót về nghiệp vụ, như: chưa đánh dấu mục “không đạt” trong biên bản thẩm định, khiến hồ sơ xử lý kéo dài. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổ chức rút kinh nghiệm tập thể đối với Phòng Nghiệp vụ y và các cá nhân có liên quan.

Đối với nội dung tố cáo thứ 2, kết luận xác định bố vợ của ông Tuân là người góp vốn vào một công ty khác, về lĩnh vực cấp cứu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế - thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế. Việc này vi phạm khoản 4, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định người đứng đầu, cấp phó cơ quan nhà nước không được để người thân kinh doanh trong phạm vi ngành nghề mà mình trực tiếp quản lý.

Từ kết luận trên, UBND tỉnh Quảng Trị giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế tham mưu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Lê Thanh Tuân và các tập thể liên quan.