Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công đoàn tiếp sức cho người lao động vùng lũ Lâm Đồng và Quảng Trị

Thu Hằng
Thu Hằng
06/11/2025 12:50 GMT+7

Với tinh thần 'tương thân tương ái', Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động các tỉnh Lâm Đồng và Quảng Trị bị thiệt hại do bão lũ.

Ngày 5.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ tại Xí nghiệp may Phú Long và Công ty TNHH Hải Triều (tỉnh Lâm Đồng).

Công đoàn hỗ trợ người lao động vùng lũ Lâm Đồng và Quảng Trị vượt khó - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ

ẢNH: DUY TUẤN

Tổng LĐLĐ Việt Nam Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ.

Trong đó, đoàn công tác đã trực tiếp trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân tại Xí nghiệp may Phú Long. Tại Khu công nghiệp Phan Thiết, đoàn đã trao 20 suất quà cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Hải Triều.

Các phần quà còn lại, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tập hợp danh sách, phân bổ và trao tận tay người lao động.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, những phần quà này thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên trong cả nước, góp phần giúp người lao động vùng mưa lũ ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cùng đoàn công tác trực tiếp trao 70 suất quà (2 triệu đồng/suất) và 500 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Công đoàn hỗ trợ người lao động vùng lũ Lâm Đồng và Quảng Trị vượt khó - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trực tiếp trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do bão lũ

ẢNH: C.Đ

Giữa lúc mưa bão dồn dập, hàng nghìn đoàn viên, người lao động Quảng Trị oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức công đoàn đã có mặt kịp thời, sẻ chia từng phần quà, từng lời động viên để không ai bị bỏ lại phía sau.

Những món quà của công đoàn không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người lao động vững vàng vượt qua gian khó, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất.

Tin liên quan

Chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách làm chuyên môn trước ngày 1.11

Chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách làm chuyên môn trước ngày 1.11

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh, thành phố cần rà soát và chấm dứt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định về việc chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên trách công đoàn trước ngày 1.11.

Những ai được công đoàn tặng quà 1,3 triệu đồng dịp tết Nguyên đán 2026?

Khám phá thêm chủ đề

Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ người lao động Lâm Đồng Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận