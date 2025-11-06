Công đoàn tiếp sức cho người lao động vùng lũ Lâm Đồng và Quảng Trị

Ngày 5.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ tại Xí nghiệp may Phú Long và Công ty TNHH Hải Triều (tỉnh Lâm Đồng).

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ ẢNH: DUY TUẤN

Tổng LĐLĐ Việt Nam Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ.

Trong đó, đoàn công tác đã trực tiếp trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân tại Xí nghiệp may Phú Long. Tại Khu công nghiệp Phan Thiết, đoàn đã trao 20 suất quà cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Hải Triều.

Các phần quà còn lại, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tập hợp danh sách, phân bổ và trao tận tay người lao động.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, những phần quà này thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên trong cả nước, góp phần giúp người lao động vùng mưa lũ ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cùng đoàn công tác trực tiếp trao 70 suất quà (2 triệu đồng/suất) và 500 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trực tiếp trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do bão lũ ẢNH: C.Đ

Giữa lúc mưa bão dồn dập, hàng nghìn đoàn viên, người lao động Quảng Trị oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức công đoàn đã có mặt kịp thời, sẻ chia từng phần quà, từng lời động viên để không ai bị bỏ lại phía sau.

Những món quà của công đoàn không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người lao động vững vàng vượt qua gian khó, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất.