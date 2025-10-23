Chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách làm chuyên môn trước ngày 1.11

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2025/NQ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn 09/HD-TLĐ, chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng lao động nghỉ việc sẽ hưởng chế độ, chính sách mới ẢNH: MINH HỌA

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong quá trình triển khai chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, cơ quan này đã nhận được ý kiến của một số tỉnh, thành phố đề cập về một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn LĐLĐ các địa phương cụ thể như sau:

Cán bộ công đoàn chuyên trách được áp dụng điều 5 Nghị quyết 07, mục 2 Hướng dẫn 09 khi có đủ 4 điều kiện.

Thứ nhất, cán bộ công đoàn chuyên trách là người được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, chỉ định để đảm nhiệm thường xuyên công việc trong tổ chức công đoàn.

Thứ hai, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước thời điểm ngày 15.1.2019. Cụ thể là được tuyển dụng thông qua ký kết hợp đồng lao động, hoặc các hình thức văn bản với tên gọi khác, nhưng thỏa mãn nội dung về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên theo tinh thần bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động.

Thứ ba, cán bộ công đoàn được hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn.

Thứ tư, là cán bộ công đoàn nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết 07

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 07 bao gồm: cán bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (phó giám đốc nhân sự, trưởng, phó phòng tổ chức - nhân sự...) kiêm nhiệm giữ chức vụ ở công đoàn cơ sở (chủ tịch, phó chủ tịch)...

Về cách xác định thời gian và tiền lương để hưởng chế độ, chính sách, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị thực hiện theo đúng điều 5 Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố cần rà soát và chấm dứt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định về việc chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên trách công đoàn trước ngày 1.11.2025.

Số này không bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Cán bộ công đoàn chuyên trách đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 30.6 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhưng được LĐLĐ tỉnh, thành phố tiếp tục ký hợp đồng lao động tại các bộ phận công tác của LĐLĐ tỉnh, thành phố, hoặc các công đoàn xã, phường, thì Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố ban hành quyết định nghỉ việc và thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị quyết 07.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng lao động nghỉ việc sẽ hưởng chế độ, chính sách mới với tổng số tiền dự kiến là 400 tỉ đồng, từ nguồn tài chính công đoàn. Mức hỗ trợ bằng khoảng 80% so với chế độ theo quy định tại Nghị định 178.