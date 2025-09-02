Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Truy trách nhiệm vụ cho Phó giám đốc Công ty môi trường thôi việc

Gia Bách
Gia Bách
02/09/2025 15:54 GMT+7

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau xác định tập thể, cá nhân liên quan việc cho phó giám đốc công ty thôi việc chưa đúng quy định.

Ngày 2.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau rà soát, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc công ty, thôi việc chưa đúng quy định. Đồng thời đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan về sở trước ngày 5.9.

Cà Mau: Truy trách nhiệm vụ cho Phó giám đốc Công ty môi trường thôi việc - Ảnh 1.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau xác định tập thể, cá nhân liên quan việc phó giám đốc công ty thôi việc chưa đảm bảo quy định

ẢNH: CTV

Trước đó ngày 26.8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Tài chính khẩn trương xử lý trách nhiệm liên quan đến việc cho ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi việc chưa đảm bảo quy định.

Như Thanh Niên thông tin, ông Nguyễn Quốc Tuấn là người được UBND tỉnh Cà Mau cử làm đại diện một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhưng Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho ông Tuấn nghỉ việc mà không thông qua bất kỳ ý kiến nào của cơ quan chủ sở hữu. Điều này trái với các quy định hiện hành về quản lý người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được nêu rõ tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP.

Sở Tài chính đề nghị xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cho ông Tuấn nghỉ việc khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. 

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tuấn cho biết, ông có đơn xin thôi việc và đã được cho nghỉ từ ngày 8.1.2025. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, dù bản thân chủ động xin nghỉ, trách nhiệm của lãnh đạo công ty là phải trình và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

