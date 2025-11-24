Messi rực sáng đưa Inter Miami vào chung kết MLS Cup, Ronaldo cũng lập siêu phẩm

Messi sắp giành thêm 3 danh hiệu lớn

Phong độ tuyệt đỉnh của Messi ở mùa giải 2025 đang giúp Inter Miami đứng trước khả năng lớn giành đến 2 chức vô địch quan trọng ở cuối mùa, gồm chức vô địch khu vực miền Đông (gặp Philadelphia Union hoặc New York City FC) và trận chung kết MLS Cup toàn giải. Riêng cá nhân Messi, anh gần như chắc chắn sẽ đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS năm thứ hai liên tiếp.

Messi rực sáng, đã ghi đến 6 bàn và có 4 kiến tạo chỉ riêng 4 trận ở vòng play-off MLS Cup Ảnh: Reuters

Messi đã đoạt danh hiệu vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn và 16 kiến tạo sau 28 trận. Trong khi ở vòng play-off sau 4 trận, gồm 3 trận vòng 1 và trận bán kết với FC Cincinnati ngày 24.11, danh thủ 38 tuổi này đã ghi thêm 6 bàn và có 4 kiến tạo.

Messi đưa Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng vào bán kết khu vực miền Đông MLS Cup. Anh tiếp tục làm nên lịch sử khi đưa đội bóng của mình vừa gia hạn hợp đồng đến tháng 12.2028, tiến thêm một bước nữa gần hơn ngôi vương vô địch MLS mơ ước bấy lâu nay khi tiến vào trận chung kết khu vực miền Đông.

Trên sân TQL ở Cincinnati, Ohio (Mỹ), Messi sớm giúp Inter Miami vượt lên bằng cú đánh đầu hoàn hảo ghi bàn mở tỷ số ngay phút 19 từ quả tạt của ngôi sao trẻ Mateo Silvetti (19 tuổi).

Silvetti cũng gây bất ngờ khi được HLV Mascherano sử dụng đá chính thay cho tiền đạo kỳ cựu Suarez, để sát cánh cùng người đàn anh đồng hương Messi và tiền đạo Tadeo Allende (đều người Argentina).

Bộ ba hàng công của Inter Miami này hoàn toàn áp đảo hàng thủ FC Cincinnati, trước sự hỗ trợ của Baltasar Rodriguez, Sergio Busquets và Rodrigo De Paul, bên cạnh còn có Jordi Alba.

Ngay trong hiệp 1 sau bàn thắng của Messi, Inter Miami kiểm soát toàn bộ thế trận. Nhưng cũng vào hiệp 2, ưu thế của đội khách mới được cụ thể với các pha kiến tạo như đặt của Messi cho Silvetti (ghi 1 bàn phút 57) và Allende lập cú đúp các phút 62 và 74, giúp Inter Miami giành chiến thắng quá dễ dàng với tỷ số 4-0. Qua đó, tiến vào trận chung kết MLS Cup khu vực miền Đông gặp Philadelphia Union hoặc New York City FC (thi đấu lúc 7 giờ 45 cùng ngày 24.11).

Inter Miami sẽ thi đấu trận chung kết MLS Cup khu vực miền Đông vào ngày 29 hoặc 30.11. Nếu giành chức vô địch, họ sẽ vào chung kết MLS Cup toàn giải vào ngày 7.12, gặp đội vô địch ở khu vực miền Tây. Ở khu vực miền Tây, Vancouver Whitecaps FC vượt qua Los Angeles FC để vào chung kết và chờ gặp đối thủ là San Diego FC hoặc Minnesota United FC (thi đấu lúc 10 giờ ngày 25.11).

Tại Saudi Pro League, Ronaldo cũng ghi siêu phẩm

Ronaldo ghi bàn ở phút 90+6 bằng cú tung người móc bóng kiểu "xe đạp chổng ngược" tuyệt đẹp, góp công giúp Al Nassr thắng đậm đội khách Al Khaleej với tỷ số 4-1 ở vòng 9 Saudi Pro League. Qua đó, Al Nassr tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 trận toàn thắng, hơn đội xếp nhì bảng là Al Hilal đến 4 điểm.

Đây là khởi đầu mùa giải tốt nhất của Ronaldo và Al Nassr tại Saudi Pro League trong hơn 2 năm qua. Giúp họ có thể giải tỏa cơn khát danh hiệu bằng ngôi vô địch Saudi Pro League ở mùa giải 2025 - 2026.

Riêng Ronaldo, bàn thắng vừa ghi, giúp danh thủ 40 tuổi này nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 954 bàn. Với Messi, danh thủ này cũng đạt cột mốc 1.300 bàn thắng và kiến tạo trong sự nghiệp, cụ thể là ghi 896 bàn và có 404 pha kiến tạo. Trong đó, thành tích kiến tạo bàn thắng của Messi đứng tốp những danh thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử bóng đá thế giới.