Arsenal áp đảo hoàn toàn, thắng đậm Tottenham: Liverpool bị ‘hít khói’ trong cuộc đua vô địch

Arsenal sút đến 12 lần và có 2 bàn thắng, Tottenham không có nổi 1 cú sút trong hiệp 1

Sau 11 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 26 điểm. Lối chơi của thầy trò HLV Mikel Arteta cũng đẹp mắt, được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Với việc những đối thủ cạnh tranh ngôi vương ở giải đấu năm nay là Liverpool, Man City đều thất bại ở các trận đấu sớm vòng 12, Arsenal hiểu rằng mình phải tận dụng thời cơ để bứt lên.

Mục tiêu giành trọn 3 điểm được Arsenal thể hiện rõ ở hiệp 1 trận gặp Tottenham khi họ đẩy cao nhịp độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vắng tiền đạo số 1 là Viktor Gyökeres do chấn thương nhưng “Pháo thủ” gần như bóp nghẹt Tottenham với tỷ lệ cầm bóng đến 85%. Chỉ tính riêng 45 phút đầu tiên, Arsenal đã có đến 12 lần dứt điểm, khiến khung thành Tottenham chao đảo.

Arsenal "bóp nghẹt" Tottenham trong hiệp 1. Arsenal sút đến 12 lần trong khi đối thủ không có nổi 1 cú sút ẢNH: REUTERS

Sự hiệu quả cũng được hàng công Arsenal thể hiện với 2 bàn thắng ở các phút 36 và 41, dẫn trước Tottenham 2-0. Người mở tỷ số cho Arsenal ở trận này là Leandro Trossard với tình huống chạy chỗ và dứt điểm đẳng cấp. Trong khi đó, tân binh Eberechi Eze trong ngày được xếp đá chính cũng thể hiện giá trị của mình, mang về bàn nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Sau sức ép nghẹt thở ở hiệp 1, Arsenal vẫn miệt mài tấn công ở hiệp 2. Khi hiệp đấu mới bắt đầu được 30 giây, Eberechi Eze đã nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Arsenal với cú đá chân trái hiểm hóc. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 76, cầu thủ mang áo số 10 của Arsenal hoàn tất cú hat-trick, ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ sân Emirates.

Phía đối diện, Tottenham tấn công đầy yếu ớt. Các học trò của HLV Thomas Frank gặp khó trước hàng thủ được tổ chức tốt của Arsenal, không thể thực hiện quá 5 đường chuyền mỗi lần cầm bóng. Dù rất nỗ lực nhưng siêu phẩm từ giữa sân ở phút 55 của Richarlison là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này.

Eberechi Eze (áo đỏ) ghi cú hat-trick vào lưới Tottenham ẢNH: REUTERS

Đánh bại Tottenham với tỷ số 4-1, Arsenal đang đơn độc trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026. “Pháo thủ” hiện có 29 điểm, tiếp tục dẫn đầu và hơn 2 đối thủ mạnh là Man City, Liverpool lần lượt là 6 và 11 điểm. Trong khi đó, Tottenham có 18 điểm sau 12 trận, xếp thứ 9. Tuy nhiên, Tottenham hoàn toàn có thể đánh mất vị trí này khi đối thủ xếp sau là M.U (18 điểm, xếp thứ 10) vẫn chưa thi đấu.